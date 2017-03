Hundestyling har blitt hårreisende populært

På hundesalongen er cirka 50-60 hunder innom hver uke, og da er det klipping, bading og klo-klipping som er mest populært.

- Det er veldig mange hunder som krever mye pelsstell, og som eierne ikke klarer å ta seg av, og da kommer de til oss for å få hjelp, sier eier av York hundesalong på Lade Arena, Astrid Irene Halseth til trd.by.

Denne saken ble først publisert 15.09.2016, men tas frem igjen til glede for nye lesere.

Salongen tilbyr også stell som er litt utenom det vanlige.

- Vi farger og setter på hair-extensions på hunder også, men vi er jo i Norge, så det er ikke alle som synes det er så kult, men det er noe vi eksprimenterer med. Det er dessuten bare for moro skyld, det er absolutt ikke noe som er nødvendig, sier hun.

- Hunden min har blå lugg

Halseth har fem hunder selv som hun trener og bruker i utstilling og i konkurranser.

- Det er vel cirka 90 prosent av livet mitt vil jeg tro, sier hun.

Noen av dem deltar ikke i konkurranser, så da kan hun frisere og ordne dem litt annerledes enn det som er normalt.

- Den ene hunden min har blå lugg akkurat nå, og de som ikke deltar på utstillinger gjør jeg mye rart med! Jeg kaller dem for trendsettere, sier hun.

- Hvorfor tror du det har blitt så populært å style og stelle hundene sine?

- For det første er det veldig mange som har hund akkurat nå, og det er veldig populært med små, fluffy hunder, men eierne er ofte ikke klar over hvor mye jobb det er å skulle ta vare på pelsen. Dessuten er jo folk glad dyrene sine, og da betaler de gjerne for at de skal ha det bra, sier hun.

SE BILDER FRA SALONGEN:

Dette er en av hundene til Astrid, han heter Jaxx og er av rasen Yorkshire terrier. Jaxx har blitt en skikkelig trendsetter på salongen, og har et stilig mønster i pelsen, sløyfe, bart og hestehale.

Det er ikke alle som synes det er like gøy å være på hundesalong. Mira, som er av rasen Cockapoo, synes det tar alt for lang tid, og vil helst løpe mot utgangsdøra.

Det blir mye hår når man barberer en kongepuddel! Ludo blir barbert både her og der, men stoler fortsatt fullt og helt på hundefrisøren Emily Langseth.

