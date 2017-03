8 geniale ting du kan bruke avokado-steinen til

Ikke bare hjelper steinen mot at guacamolen blir brun hvis du legger den i blandingen, den har faktisk flere gode bruksområder, melder theladbible.

Hvis du bruker den rett, kan avokado-steinen faktisk hjelpe deg mot mye forskjellig. Den er bra både for hud, kropp og sykdom.

For å gjøre det litt enklere, har vi satt opp en liste over 8 ting denne lille vidunder-steinen faktisk gjør, ifølge zonnews og naturalmedicinebox:

1. Den øker kollagen-nivået, noe som hjelper til å stramme opp huden og fjerne rynker.

2. Styrker immunforsvaret og forebygger sykdom.

3. Effektiv for å forbrenne fett da den gir god metthetsfølelse.

4. Gir deg mye energi som holder gjennom dagen.

5. Inneholder flavonol, som forhindrer vekst av svulster.

6. Hjelper mot betennelse i tarmen.

7. Kan brukes til å lage medisin mot infeksjoner og mageproblemer.

8. Du kan bruke den i smoothie, te eller juice.

Lurer du på hvordan du skal spise den? Rasp den opp på et rivjern, og strø den over salaten for eksempel.

