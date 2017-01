Poserer du slik på «selfies»? Det kan være en dårlig idé

Moderne kameraoptikk har blitt såpass avansert at den kan utgjøre en trussel mot personvernet, skriver Dagbladet.

Ifølge forskere fra Japans Nasjonale institutt for datateknologi kan «hackere» bruke høytoppløselige bilder til å gjenskape fingeravtrykk.

Fingeravtrykk og iris

Og det har allerede skjedd.

I 2014 gjenskapte en hacker fingeravtrykkene til Tysklands forsvarsminister, og året etter gjenskapte samme hackeren irisen i øyet til rikskansler Angela Merkel.

De japanske forskerne testet dette, og brukte bare et vanlig speilreflekskamerea og en spesiell programvare for å få ut fingeravtrykk.

Identitetstyveri

Å vise fram «fredstegnet» er veldig vanlig å gjøre på bilder, men avdelingsdirektør for teknologi i Datatilsynet, Helge Veum, mener man skal være oppmerksom på den nye teknologien.

- Leverandørene av slike tjenester bør gjøre profesjonelle vurderinger slik at informasjonsverktøyene er sikre. Fingeravtrykk bør alltid brukes i kombinasjon med et annet element, som et adgangskort, men det er blitt veldig vanlig på mobiltelefoner og datamaskiner, sier Veum til Dagbladet.

Hackere som får tak i fingeravtrykket ditt, ønsker mest sannsynlig å bruke det til identitetstyveri. For eksempel til å åpne en mobiltelefon, eller bryte seg inn i leiligheter som bruker fingeravtrykkteknologi.

