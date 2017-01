Disse navnene får mest oppmerksomhet i populær dating-app

Er du singel? Da er det ikke helt usannsynlig at du er aktiv på dating-apper som Tinder og Happn.

Happn har nylig utført en undersøkelse for å finne ut hvilke navn som er mest attraktive blant brukerne deres.

Dating-appen har over 25 millioner brukere verden over, og statistikken er basert på hvem som fikk flest «charms» (les: likes) i løpet av 2016.

- Mer uvanlige navn har klatret oppover på listen

I fjor var det ganske tradisjonelle navn som Ida, Camilla, Thomas og Andreas som toppet lista over de mest populære navnene i Norge.

Årets liste ser helt annerledes ut.

- Når du velger å like eller sende en Charm til noen, er det selvsagt avhengig av en kombinasjon av flere forhold. Det er likevel tydelig at også våre navn sender ut signaler. Det skyldes sannsynligvis at vi alle har forskjellige assosiasjoner til ulike navn, sier Claire Certain, pressetalsperson i Happn.

- Det var mer tradisjonelle fornavn som toppet listen i 2015, mens nå har mer uvanlige navn klatret oppover på listen, sier hun.

Her er topplisten for 2016:

Topp 10 jentenavn

1. Kaisa

2. Martina

3. Natasha

4. Fredrikke

5. Ylva

6. Sofia

7. Karine

8. Linnéa

9. Catharina

10. Maia

Topp 10 guttenavn

1. Jack

2. Axel

3. Stephen

4. Aksel

5. Jonatan

6. Nicolay

7. Leon

8. Halvard

9. Kjartan

10. Torgeir

