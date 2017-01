Folk kaster seg ned på bord

En ny trend ser ut til å spre seg på Facebook, og innebærer å hoppe fra en høyde ned, på og helst gjennom et bord slik at det knekker. Bare flaks avgjør om det er bordet eller ribbein som knekker.

Videoer og bilder av disse stuntene blir delt i gruppa «The table breaking club», skriver Buzzfeed.com.

Bord av tre, glass og plastikk

For øyeblikket har siden over 54 000 følgere, de aller fleste fra Australia, og antallet øker stadig. I hovedsak er det menn som står for hoppingen, og de bruker bord av både tre, glass og plastikk.

Gruppa ble opprettet for ett år siden, men ble ikke populær før Falls Music Festival rundt nyttår. Da stupte mange festivalgjengere i det (bordet), for deretter å bli nevnt på australsk radio.

- Risikerer livet

Helsepersonell gikk raskt ut i media og advarte mot trenden, og sa at stuntene allerede har ført til brukne neser og store sår. De mener folk risikerer livet når de prøver seg på dette.

Men advarslene ser ikke ut til å ha hatt noen innvirkning på folk. Klubben blir bare større og større, og nå vurderer administratorene på Facebook-gruppa å lage produkter med navnet «The table breaking club» på.

