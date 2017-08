Ville du dratt på disse spesielle festivalene?

Irish redhead convention

Arrangørene beskriver denne festivalen som «a festival of ginger-loving madness and a celebration of all things to do with having fabulous red hair».

På denne rødhårede festivalen kan du både kaste gulrøtter, være med på ginger speed dating, fregne-telling og kroning av kongen og dronningen av redheads.

Konaki Sumo

Folk liker visst å kødde med babyer over hele verden.

I Tokyo er det om å gjøre å få babyer til å gråte. I den over 400 år gamle tradisjonen skal to sumobrytere holde hver sin baby. Vinneren er den som får babyen til å gråte først. Hvis begge babyene begynner å gråte på likt, er vinneren den som gråter høyest.

Man tenker kanskje at det kan minne om barnemishandling, men japansk tradisjon sier at babyer som gråter, vokser fortere. Kanskje en ting å ta med i barneoppdragelsen? Eller ikke.

Osteløpet i Gloucester

Bort fra babyer, inn med ost.

I Gloucester har de et tradisjonelt osteløp hvert år. Deltakere fra hele verden kaster seg utfor en 70 meter lang skråning etter en stor ost. Osten som trilles utfor skråningen veier fire kilo, og kan ifølge lokale få en hastighet på over hundre kilometer i timen. Førstemann i mål vinner osten. Hurra!

Testikkelfestival

Montana Testicle Festival, eller “Testy Festy” som de kaller den, er ikke for den pripne. Festivalen har 21 års aldersgrense med god grunn.

Her er det ikke bare den store okseballe-spise-konkurransen arrangørene kan friste med, men også wet T-shirt konkurranser, oljebrytekonkurranser, og «big ball»konkurranse (basically en wet boxer-konkurranse).

Mange nakne rednex og mye baller kan forventes. Fristende?

The puck fair festival

Det er ikke bare redheads som får æren av en hel festival i Irland, også geiter!

Hvert år drar folk i byen Killorglin opp i fjellene for å fange en villgeit. Geita tas med ned til byen og krones til «kongen av Puck» og får makten over byen i tre dager. Heeelt normalt!

Orker du ikke dra så langt bort for å oppleve en festival utenom det vanlige? Slapp av, det er noen som skiller seg ut i vårt eget land også!

Piratfestival

Jarle Andøy startet denne festivalen i Stavern i 2013 etter at han selv ble kastet ut av Stavernfestivalen. Siden den gang har festivalen flyttet seg til Tønsberg.

Slik beskriver arrangørene festivalen:

«Sjøslag, kuler og krutt, rock n roll, rabalder, burlesk, slag og drrraaaaaag».

Har du lyst til å drikke masse rom og leke Jack Sparrow er dette festivalen for deg!

Potetfestivalen

I jordbruk-Norges smørøye, Bryne, finner man potetfestivalen. Aktiviteter som er verdt å nevne er nasjonal Gråtass- og veterantraktorparade, badeand-race, VM i greiphiving (ikke at vi vet hva det betyr, men) og selvfølgelig salg og utstilling av MANGE poteter.

Vi kan ikke love høy partyfaktor, bare så det er sagt.

Hengekøyefestivalen

Denne festivalen ser jo faktisk ganske kul ut! Oppe i Valdres har man stelt i stand en festival der hengekøya står i sentrum. Folk tar med seg hengekøye ut skogen, og man bor i den i to dager. Det blir alt fra konserter til myrvolleyballturnering. God stemning!

Gamalostfestival

I Sogn kan du dra på festival for å hedre gamalosten. Jepp, gammelost! Her kan du være med på frokost i byen, dra på country-konsert, være med i kassebilløp og spise masse gammelost. Bare å bestille billetter med en gang, he-he.

Denne saken ble først publisert juli 2016, men deles på nytt til glede for nye lesere.