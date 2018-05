9 ting som skjer i helga i Trondheim!

Det er mange spennende og varierte arrangementer, og her har vi med ni av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events.

Med 17. mai nå på torsdag, og pinsehelg med fridag også på mandag, gjelder denne oversikten fra torsdag 17. mai til mandag 21. mai!

Hugos Tivoli

Hvor: Leutenhaven

Når: Fra onsdag til mandag

Fra onsdag 16. mai og til og med 2. pinsedag man man dra på tivoli på Leutenhaven! Tradisjon tro, er det tid for glade mai-dager med sukerspinn og karuseller.

Bli med på festen!

Hvor: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Når: Torsdag, fra klokken 12.00 til 17.00

For første gang inviterer Sverresborg Trøndelag Folkemuseum til feiring av nasjonaldagen! Det er gratis for alle, og for barna er det også is å få.

Det blir guiding på tunene, eventyrstund, tradisjonelle 17. mai-aktiviteter som barnetog, barnas tale, gammeldagse leker, potetløp og sang. I tillegg vil serveringsstedene by på tradisjonell mat. Les mer på trd.events!

17. mai-konsert

Hvor: Ringe Musikkmuseum

Når: Torsdag, to konserter: klokken 13.00 og klokken 14.00

Museet pyntes og det inviteres til fest når Trondheim Solistkor presenterer nasjonalromantisk norsk musikk på nasjonaldagen! Det blir musikk av Edvard Grieg, Christian Sinding, Thomas Beck med flere. Les mer på trd.events!

Festmøte: 17. mai

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Torsdag, klokken 19.00 til 22.00

Det siste arrangementet før Samfundet tar sommerferie skjer på selveste 17. mai! Det blir festmøte med symfoniorkester, nasjonalsang, jordvær og champagne. Det er høytid i Storsalen!

Festkonsert

Hvor: Vår Frue kirke

Når: Torsdag, fra klokken 17.30

Trondheim Solistkor skal også i sving i Vår Frue kirke på nasjonaldagen, sammen med Sør-Trøndelag Orkesterforening. De vil by på et variert utvalg norsk musikk, og inngangen er gratis! Les mer på trd.events.

Motorpsykkel

Hvor: Kafé Skuret

Når: Fredag, klokken 21.00

Ulf Risnes fra Tre Små Kinesere, Sola Johnsen fra DumdDum Boys, og Truls Waagø fra Trondheim Symfoniorkester byr opp til konsert på Kafé Skuret på fredag! Bandet liker seg best når folk danser og later som bandet ikke er der - les mer på trd.events!

Nidaros Rockorkester

Hvor: Nidelven Bar & Scene

Når: Lørdag, dørene åpner 21.00

Nidaros Rockorkester består av fem av byens mest rutinerte spellemenn - gitarist Skjalg Mikalsen Raaen, vokalist Trond Helge Johnsen, Jon Krogstad på bass, trommeslager Thomas Brodahl og Kriss Stemland som trakterer både tangenter og strenger.

På lørdag kommer de til Nidelven Bar & Scene. Les mer på trd.events!

Vintagemarked

Hvor: Antikvariatet

Når: Søndag, klokken 12.00 til 17.00

Kanskje du skal freshe opp sommergarderoben med fine gjenbruksplagg? Prisløs tar med seg butikken til Antikvariatet, og sammen arrangerer de vintagemarked også i år.

I tillegg til gjenbruksfunn blir det også servering av vafler, ingefærbrus og annet godt å spise og drikke!

Åpen dag for studenter

Hvor: Voll gård

Når: Mandag, klokken 13.00 til 16.00

Dyr er med på å redusere stress, og i disse dager er vi i en periode der mange studenter opplever nettopp mye stress i forbindelse med eksamener. Derfor holder Voll Gård åpent for studentene, slik at de kan kose med både små killinger, hilse på kyr, sauer, geiter, grisunger, minigriser, kaniner, høner og hester!