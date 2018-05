9 ting som skjer i Trondheim i helga!

Det er mange spennende og varierte arrangementer, og her har vi med ni av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Trondheim Jazzfestival

Hvor: Sentralisert rundt Olavshalle og Dokkhuset, med avstikkere til Vår Frue kirke og Antikvariatet

Når: Tirsdag til søndag

I løpet av disse seks dagene vil det holdes over 30 konserter! Her vil alt fra Norges fremste jazzstudenter til internasjonale ikoner by på en stor variasjon av musikkopplevelser. Les mer på trd.events!

Hepp! Sirkusfestival

Hvor: Olavshallen

Når: Torsdag til søndag

Sirkusfestivalen «Hepp!» arrangeres av Sirkunst-Norsk sirkusnettverk, og er en sirkusfestival for barn og unge som inviterer gjester fra fra Norden og de baltiske landene. Les mer på trd.events!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Denne fredagen er det premiere på tre nye filmer hos Trondheim Kino. Du kan enten se den franske dramakomedien «Ordets Makt», eller det franske dramaet «Huset ved sjøen». I tillegg har du komedien «Blockers», der tre foreldre skyr ingen midler for å forhindre døtrene sine fra å ha sex under skoleballet!

Grønt loppemarked og pop-up vegetarcafé

Hvor: Prinsens gate 53

Når: Lørdag, klokken 11.00 til 17.00

Trondheim Meditasjon & Yoga arrangerer loppemarked, med alt fra instrumenter, dameklær og sko, dykkerutstyr og turutstyr med mer som man kan sikre seg. Det blir også salg av grønne matprodukter, i tillegg til en egen vegetarcafé. Les mer på trd.events!

Holi - indisk fargefestival

Hvor: Ladehammeren

Når: Lørdag, klokken 13.00 til 17.00

Den nylanserte trønderappen Hometrotter og Indisk studentforum arrangerer Trondheims første Holi-festival! Holi er en indisk festival som feires ved at deltagerne kaster all verdens slags farger på hverandre.

Det blir DJ som spiller Indisk musikk, Bollywood-dans, og masse, masse farger! Les mer på trd.events.

Eurovision Song Contest 2018

Hvor: Stammen Café & Bar

Når: Lørdag, fra klokken 21.00

Alle MGP-fans kan følge finalen fra Lisboa på TV-skjermen hjemme, men har du lyst til å heie frem Alexander Rybak med mange andre, kan en tur til Stammen Café & Bar være tingen! Les mer på trd.events.

Ammunition + Support + Åge Sten Nilsen

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag, dørene åpner klokken 18.30/20.00

Åge Sten Nilsens nye «superband» Ammunition for første gang i Trondheim, med medlemmer fra TNT, Eclipse, Wig Wam, Wet og Circus Maximus. 75 personer vil også få mulighet til å oppleve Åge Sten Nilsen i en intim akustisk konsert før dørene åpner for øvrig publikum, samt få mulighet til å treffe Ammunition for «meet and greet».

Klesbyttekafé: Festmåned

Hvor:

Når: Søndag, klokken 16.00 til 18.00

Mellom klokken 15.00 og 15.30 kan du levere inn klær du ikke lenger bruker, og bytte dem mot noe annet! Siden det er mai måned, altså festmåneden, er temaet rett og slett festklær!

Ranheim - Odd

Hvor: Extra Arena

Når: Søndag, kampstart 18.00

Det går så det suser for Ranheim om dagen, med 1-1 med seg i sekken etter derby-kampen mot Rosenborg sist helg. Skal medvinden fortsette mot Odd, denne gang på hjemmebane? Rosenborg spiller derimot borte mot Stabæk, samme tid.