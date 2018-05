Bli frivillig, ha det fett

Jeg har jobbet som frivillig på ymse festivaler siden jeg var 15 år.

Det begynner å bli over 30 festivaler eller arrangement. Der jeg har gjort alt fra å stå i bar eller plukke søppel, til å jobbe backstage eller ha ansvaret for distribusjon i forkant.

Her skal jeg dele noen av mine erfaringer og hvorfor jeg mener det er helt rått å være frivillig.

Her er seks gode grunner til å kjøre festivalsommeren på budsjett:

1. Det er gratis!

Selv om du jobber på festivalen betyr det ikke at du ikke får med deg konsertene! Jobb en dag, få en dag gratis, det er slik det vanligvis fungerer.

På mindre festivaler jobber man nok litt mer, men det får man igjen i gode frivillig-fester.

2. Du får gratis mat og drikke.

Når du er frivillig må arrangørene fore deg, og det er de som regel flinke til. De mindre festivalene har også ofte frivillig-fester etter festivalen, der arrangørene kjører på med gratis øl og mat for godt utført arbeid.

En huskeregel er også at jo mindre festival, jo bedre mat (til et visst punkt).

3. Du får venner.

Ny by? Eller bare drittlei av vennene du har? Meld deg som frivillig. Du finner garantert noen i crewet du digger. En festival kan føre til lange og gode vennskap, tro meg.

4. Frivillig-området.

Det er null kø i frivillig-området folkens, det er festivalens lagune. Ingen do - eller mat-kø, kun velstand.

5. Det er mer enn søppelplukking!

Mange tror at man må være bak baren eller søppelplukker for å være frivillig. Det er mye av det óg, men det er noen jobber som er mer «strategiske» enn andre.

Man kan melde seg opp på rigging. Da har man som regel selve festivalen fri eller man kan jobbe med markedsføring.

I flere år kom jeg gratis inn på Hove-festivalen fordi jeg og en venninne tok noen plakatrunder i ukene før festivalen. Det var genialt.

6. Du setter mer pris på festivalen.

Se det for deg: Du har rigget opp et område i flere dager, og nå er området fullt av folk som nyter det du har laget. Det er en fet følelse, da nyter man konsertene med ekstra god samvittighet.

Ting jeg har lært som frivillig:

1. Jo mindre festival, jo koseligere.

Det er ikke noe galt i å være frivillig på Øya, men hvis du melder deg opp som frivillig på en mindre festival blir du tatt vare på.

Du må jobbe en del, men arrangørene trenger deg for at festivalen skal gå rundt, og det merker man. Frivillig-festene er også skikkelig kos på de mindre festivalene.

3. Jobb når du skal jobbe.

En del av frivillig-forholdet er at du lover festivalen at du skal jobbe litt, og kose deg litt. Derfor er det viktig at du faktisk gjør det du får beskjed om, ingen liker latsabber, spesielt ikke på «dugnad». Du får din lovte fritid, så jobb da det skal jobbes.

4. Know your rights.

De fleste festivaler har en avtale man underskriver da man kommer. På den står det hvor mye du skal jobbe og hvor mye fri du får. Avtalen pleier å være ganske fair, men les gjennom! Hvis man ikke får en avtale det er det viktig å sette tidsrammene med nærmeste sjef da man kommer på jobb.

PS: På mindre (og noen større) festivaler pleier sjefene å være kule hvis du har sykt lyst til å se litt av en konsert mens du er på vakt. Bare spør pent!

5. Gi alt!

Selv om du jobber gratis der å da, betyr det ikke at gratisjobben ikke kan føre til betalt drømmejobb. Så gi alt når du jobber.