9 ting som skjer i Trondheim i helga!

Det er mange spennende og varierte arrangementer, og her har vi med ni av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Plastdugnad

Hvor: Hvor enn det trengs rydding

Når: Hele uka

Denne uka er det ryddeuke i hele Norge! Rydd der du er og kast det i søppeldunken din, eller bryn deg på et større område med kolleger, idrettslaget eller venner. Vær med og bidra i plastdugnaden!

– Plukker du opp en Q-tips, har du bidratt til å gjøre havet litt renere Simen Knudsen (32) synes det er bra at NRK lager serie om plast. Selv er han mest opptatt av å ta vare på havet.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Seks filmer har premiere denne fredagen! Du kan for eksempel se barnefilmen «Den utrolige historien om den kjempestore pæra» eller komedien «I feel pretty». For første gang vises også dramafilmene «Mannen mot strømmen» og «Sommerbarn», actionfilmen «The hurricane Heist» og skrekkfilmen «Thruth or dare». Noe for enhver smak med andre ord!

Dag Sørås - Emokrati

Hvor: Olavshallen, Lille sal

Når: Fredag, første show klokken 19.30, andre show klokken 21.30

Dag Sørås har vært fast inventar i «Mandagsklubben» i flere sesonger og er også med i podcasten «Dialogisk». Denne fredagen kjører han live stand-up, to ganger med showet «Emokrati». Les mer på trd.events!

Ni ting alle rotekopper kan kjenne seg igjen i Om livet og hjemmet ditt er et herlig, rotete kaos, vil du nok kjenne deg igjen.

Comet Kid

Hvor: Byscenen

Når: Fredag, konsertstart 21.00

Med tre album og hundrevis av konserter i bagasjen, takker det norske bandet Comet Kid for seg - for godt! Og det skjer her i Trondheim, på Byscenen, på fredag. Dørene åpner klokka 20.00, og aldersgrensa for konserten er 18 år.

Bakkefestivalen 2018

Hvor: Møllenberg, Bakkegata

Når: Hele dagen

Etter stor suksess under den første festivalen i fjor, returnerer Bakkefestivalen nå på lørdag! Som i fjor blir det et gratis familieprogram på dagtid, med aktiviteter som bassespill, møbelverksted, klesmarked, lekebilverksted, og mye mer. Det blir også et stort mattilbud!

Hele dagen gjennom blir det en rekke konserter. Det kommer artister som Frede Gabriel, Hearo, Sør for Sahara, The Sideways, Oppkast ala Kart, Resirkulert, Hajk og Frances Wave! Les mer på trd.events.

Bakkefestivalen slipper headliner Søndag kveld slipper Bakkefestivalen årets headlinere.

Rosenborg - Ranheim

Hvor: Lerkendal Stadion

Når: Lørdag, kampstart klokken 18.00

Det er omsider tid for det store trondheimsoppgjøret! Hvem trekker det lengste strået - Rosenborg eller Ranheim? Dette blir spennende! Les mer på trd.events.

Berserkergang

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Lørdag, klokken 18.00 til 22.30

Norges største MMA-stevne holdes på Samfundet på lørdag! Det er hentet inn fightere fra hele Norge, og i hovedkampene vil noen av de største talentene i landet være med. I tillegg stiller fem fightere fra Trondheim, og det blir hele 13 kamper denne kvelden!

Her er en video fra hvordan det gikk i 2016:

Emil "Valhalla" Meek skal på vikingtokt til England MMA-utøver Emil Meek har flyttet fra Trondheim, fått et nytt kallenavn og er klar for en ny, tøff match.

Bruktmarked

Hvor: Bror Bar

Når: Søndag, klokken 13.00 til 17.00

I andre etasje hos Bror Bar blir det bruktmarked denne søndagen! Det vil være en blanding av lite brukt, brukt og mye brukt - Vintage og all slags merker. Klær og vesker er kjøpt i blant annet Barcelona, London og New York! Les mer på trd.events.

Vegantreff Trondheim

Hvor: Peppes Pizza, Kjøpmannsgata

Når: Søndag, klokken 17.00

Norsk vegansamfunn inviterer alle veganere og vegannysgjerrige til treff i Trondheim! Denne gangen skal veganmenyen hos Peppes Pizza testes ut. Disse treffene arrangeres den første søndagen hver måned!

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no