11 ting som skjer i Trondheim i helga!

Det er mange spennende og varierte arrangementer, og her har vi med elleve av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Jungelboken - en familiemusikal

Hvor: Olavshallen, Lille Sal

Når: Onsdag til fredag

Bli med inn i jungelen og finn ut om Mowgli klarer å unngå den sultne og mektige tigeren, Shere Khan. Musikk, dans, scenografi, kostymer og 140 skuespillere i alderen 8 - 18 vil gjøre dette til en forestilling det er verdt å se! Les mer på trd.events.

Oppdrag «Håp for havet?»

Hvor: Museet Kystens Arv

Når: Åpent hele helga

Rebusløp både inne og ute der du lærer om plastsøppel, forurensing og hva vi kan gjøre for å redde havet. Kanskje venter det en premie for de som klarer oppgaven? Hvis du ikke kan denne helga, ikke fortvil, utstillingen er tilgjengelig frem til 22. juni 2018. Les mer på trd.events!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Denne fredagen er det kinopremiere på fire ulike filmer på Prinsen og Nova. Det er animasjonsfilmen «Isle Of Dogs», skrekkfilmen «Ghostland», den romantiske biografien, «Filmstjerner dør ikke i Liverpool» og thrilleren, «Dobbelt Begjær».

Strindensfestivalen

Hvor: Studentersamfundet, Knaus

Når: Fredag klokken 21.00 - 01.00

Strindens fyller 55 år i år. Derfor blir det en stor feiring på Samfundet i form av en festival der mange fantastiske band skal spille og lage et show uten like!

SUP - Yoga på Pirbadet

Hvor: Pirbadet

Når: Fredag klokken 18.oo - 18.45

Hvis du er på utkikk etter en utfordring, er kanskje yoga på et padlebrett det rette for deg. Uansett om du er en erfaren yogautøver eller aldri har gjort det før, kommer dette til å bli morsomt!

Vintagelørdag

Hvor: Prisløs

Når: Lørdag klokken 10.00 - 18.00

Endelig tid for å handle sommerklær og hvilken bedre måte å gjøre seg klar på enn å kjøpe de fineste, håndplukkede vintage-klærne. Ikke bare er det bra for miljøet, men det er også bra for klesskapet!

Running For Freedom

Hvor: Dokkparken

Når: Lørdag klokken 13.00 - 15.00

Ved å delta på Running For Freedom kan du bidra i kampen mot moderne slaveri! Skaff deg personlige sponsorer som støtter deg med et visst beløp per runde du løper, og løp så mange runder rundt vannet du klarer. Det er ingen aldersgrense. Les mer på trd.events!

Barnas Store Fjæredag

Hvor: Rotvollfjæra

Når: Lørdag, klokken 14.00 - 17.00

Nå på lørdag arrangerer Trondhjems Turistforening Barnas Store Fjæredag! Her kan barn og voksne få oppleve hvor viktig samspillet mellom miljøet og forurensningene i havet er.

Bli kjent med mange dyrearter i fjæra, og lær hva man kan gjøre for å unngå forurensning og ødeleggelse av levestedet til dyrene.

Ranheim - Vålerenga

Hvor: Extra Arena

Når: Lørdag, klokken 18.00

Ranheim er klare for å revansjere Brann-tapet sist serierunde. Vålerenga kommer på besøk i ranheimsfjæra på lørdag, og både Kristoffer Løkberg og trener Svein Maalen har tro på at de kan gi Vålerenga kamp om poengene!

Trønder, sjø!

Hvor: Olavshallen

Når: Søndag, første forestilling klokken 14.00, andre forestilling klokken 18.00

På selveste Dansens dag holder danseskolen Let's dance sin danseforestilling i Olavshallen! Det blir sang og dans om det som er typisk trøndersk og hyllester, fremført av dansere i alderen 4 til 40 år!

Strikk og drikk!

Hvor: Studentersamfundet, Edgar

Når: Søndag, klokken 18.00 - 21.00

Nå på søndag kan du ta med deg strikketøy eller annet håndarbeid - eller absolutt ingenting om du heller ønsker det - til Edgar på Samfundet. Strikk eller hekle med likesinnede håndarbeidselskere!

