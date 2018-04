10 ting som skjer i Trondheim i helga!

Det er mange spennende og varierte arrangementer, og her har vi med ti av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Nidaros Blues

Hvor: Royal Garden Hotel

Når: Onsdag til søndag

Denne uka er det internasjonal bluesfestival, med lokale helter, norske toppnavn og internasjonale stjerner. Det blir faktisk over hele 40 konserter! Les mer på trd.events.

Sirkusforestilling

Hvor: Olavshallen

Når: Torsdag, klokken 18.00 til 20.00

Gjøglerne fra Nidaros er en sirkusforestilling fritt etter brødrene Grimms eventyr «Bymusikantene fra Bremen». Aktører i forestillingen er barn og unge fra Trondheim kommunale kulturskole! Les mer på trd.events.

Konsert: Sondre Justad

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Torsdag, fredag og lørdag, fra klokken 22.00

Denne helgen er det hele tre konserter med Sondre Justad på Samfundet! Det er ikke bare satt opp én ekstrakonsert, men to! Med et splitter nytt album i bagasjen turnerer den nordnorske artisten innom Trondheim.

NB: Alle konsertene er utsolgt, så her må du høre med nære og kjære om de har en billett til overs!

Kinopremierer

Hvor: Nova og Prinsen kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Denne helga er det premiere på fem nye filmer på Trondheim kino. Du kan enten se dokumentarfilmen «Bjarne vil ikke på film», «Loving Vincent» med historien til en av tidenes største kunstnere, Vincent Van Gogh, eller dokumentaren «Mountain». I tillegg vises actionfilmen «Death Wish» og den dramatiske komedien «The Place» for første gang denne fredagen!

Orientalsk aften

Hvor: Kultursenteret Isak

Når: Fredag, klokken 19.00

Zagroutha, forening for orientalsk dans i Trondheim, arrangerer for 19. gang sitt årlige Orientalsk Aften! Denne danseforestillingen har høy glitterfaktor, nydelig musikk og dyktige danserinner, og har blitt et tradisjonsrikt, årlig show. Les mer på trd.events!

Trondheim Vegan Fair 2018

Hvor: Lobbyen, Verkstedhallen

Når: Lørdag, klokken 11.00 til 17.00

Igjen er det tid for vegansk marked! På messen blir det salgsboder, foredrag, kokkekurs og et eget program med aktiviteter for barn. Gratis inngang. Det vil også være etterfest! Les mer på trd.events.

Verken Fugl eller Fisk!

Hvor: Teaterhuset Avant Garden

Når: Lørdag, klokken 11.00

Trondheimsbaserte Teater Fot er blant de fremste i landet på teater for små barn, og kunstnerisk leder Lise Hovik har til og med doktorgrad på feltet!

Nå er de klare med offisiell premiere på sin nye storsatsing: «Verken Fugl eller Fisk». Med seg har de fått noen av byens musikere, og sammen skaper de en musikalsk teateropplevelse for de minste. Urpremiere lørdag 21. april kl. 11.00, for barn i alderen 3–5 år!

Danseshow

Hvor: Byscenen

Når: Søndag, showstart klokken 14.30 og 18.00

Alive Creative Institute byr opp til danseforestillingen «Fri til å være meg» på søndag! Det er fortsatt tilgjengelige billetter, og du kan velge mellom to forestillinger på Byscenen denne dagen.

Konspirasjonspodden

Hvor: Studentersamfundet, Klubben

Når: Søndag, klokken 17.00

Elsker du å konspirere, og har gutta bak Konspirasjonspodden, Fredrik Sjaastad Næss og Bjørn-Henning Ødegaard, tatt deg med storm? På søndag kan du oppleve dem live på Samfundet!

NB: Arrangementet er utsolgt, så her må du høre med nære og kjære om de har en billett til overs!

Rosenborg - Start

Hvor: Lerkendal Stadion

Når: Søndag, kampstart klokken 18.00

Igjen er det tid for hjemmekamp på Lerkendal, når Rosenborg møter start! Ranheim spiller borte mot Lillestrøm, også klokken 18.00. Så her må du nesten velge!

