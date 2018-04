- Vi har jo vandrehistorien om gjesten som bæsjet på seg i restauranten

Forrige uke fortalte Andreas Borgen på Circus og Diskoteket om den gangen han var aller mest sint på jobb. Han utfordret «den mexicanske legenden» Hans Sandbrekkene på Frida Restaurant og La Border til å svare oss denne uka!

- Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

Jeg jobber som kokk på Frida Restaurant, og gjør litt av hvert på La Border.

- Hva gjør du når du ikke jobber på utestedet?

Elsker å chille med dataspill eller en god dokumentar, utenom det blir det jo en øl her og der.

- Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

Gogol Bordello er den beste artisten å høre når man er ute, det spiller ingen rolle hvilket humør du er i, alle sangene hjelper.

- Hva bestiller du aldri når du er ute? Hvorfor ikke?

I hate you, Øyvin (Circus), og dine Chili-Klaus-shots! It kills the buzz.

- Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

Det var en person som kom før åpning for å sjekke hvor sterkt Wi-Fi vi hadde, siden han var allergisk mot det og ville sitte lengst unna routeren. Ellers har vi jo vandrehistorien om en gjest som bæsjet på seg i restauranten - but I cannot confirm or deny this story.

- Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

Sean Brock fra Husk Restaurant i Charleston, USA, Fergus Henderson fra St. John Restaurant i London, og Han Solo (men bare hvis Chewbacca er inkludert!)

- Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

The one and only Vasco Rafael Perfeito fra Frati.

