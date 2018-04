13 ting du kan gjøre i Trondheim i helga!

Det er mange spennende og varierte arrangementer, og her har vi med hele 14 av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Dødelig mote

Hvor: Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Når: Torsdag, klokken 18.00

Denne torsdagskvelden vil drakthistoriker Karin Sinding fortelle om dødelig mote - og dens ofre gjennom historien. Moten har opp gjennom tidene hatt en rekke lunefulle påfunn, der noen klesplagg har vært ufornuftige, andre latterlige, og enkelte livsfarlige.

Hvilke motetrender medførte ulykke og død? Les mer på trd.events!

Gleden med skjeden

Hvor: Studentersamfundet, Klubben

Når: Torsdag, klokken 18.00

Selv om underlivet ikke er noen ny oppdagelse, er det utrolig mye kvinner ikke vet om sin egen kropp. Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl kommer til Samfundet for å fortelle om alt du trenger å vite om underlivet!

Jenta i veggen

Hvor: Sellandraa Bok & Bar

Når: Torsdag, klokken 19.00

Møt forfatteren Lena Lindahl bak boka «Jenta i Veggen» - en lite kjent Anne Frank-historie fra Trondheim.

Sammen med historiker og forfatter Jon Reitan i samtale med forfatter Ingrid Storholmen, kan du få høre mer om skjebnen til den unge, jødiske trondheimsjenta Betzy Rosenberg. Les mer på trd.events!

Dansefestival

Hvor: Dansit, Teaterhuset Avant Garden, Verkstedhallen & Lobbyen, Olavshallen, Kunsthall Trondheim og Cinemateket

Når: Tirsdag til lørdag, ulike tidspunkt

Multilplié dansefestival 2018 arrangeres for åttende gang av Dansit. Fra 11. april til og med 14. april skal forståelsen for hva dans er, og for hvem, tøyes og bøyes. Dette er blitt en av Norges største dansefestivaler! Les mer på trd.events.

The Golden Leaves

Hvor: Good Omens

Når: fredag, fra klokken 20.00

Rockebandet med base i Trondheim spiller opp til konsert på utestedet Good Omens på fredag! Bandet består av David Nikolaisen, Christian Anton Sundet, Javier Campos, Torleiv Berge og Arthur Wiik. Bandet kom med sin første singel nå i april!

Hvitmalt Gjerde X The Modern Times

Hvor: Studentersamfundet, Klubben

Når: Fredag, fra klokken 21.30

På fredag blir det dobbeltkonsert i Klubben! Hvitmalt Gjerde fikk nylig en Spellemannsnominasjon i kategorien indie, og nå kommer det skranglete rockebandet fra Bergen til Trondheim!

I tillegg kommer The Modern Times fra Tromsø, som i 2017 slapp sitt kritikerroste album «This Is The Modern Times».

Feelgood Festivalen 2018

Hvor: Mercursenteret

Når: Fredag og lørdag, ulike tidspunkt

For første gang arrangeres det en festival inne på et kjøpesenter i Trondheim. På Mercursenteret kan du dra på festival med fokus på gjenbruk!

Sophia Johansson (Prisløs), Lina Victoria Tuddenham (Ducky) og Sara Elise Gjemdal (Sarah Panter) står bak festivalen.

På fredag og lørdag kan du - helt gratis - oppleve moteshow, klesbyttemarket, vinylbyttemarked, foodtruck og konserter - med mye mer. Les mer på trd.events!

Bondens marked

Hvor: Torget i Trondheim

Når: Lørdag, klokken 11.00 til 14.00

På lørdag er det igjen tid for Bondens marked på Torget i Trondheim. Flere produsenter møter opp for å vise deg hva de har å by på, og denne lørdagen kommer også gjestebyprodusent Mynkeby Ysteri fra Levanger. Munkebyosten vant gullmedalje i NM i gardsost i 2017! Les mer på trd.events.

Modell-audition

Hvor: Sirkus Shopping

Når: Lørdag, fra klokken 11.00

Trend Models og Sirkus Shopping trenger modeller - og i den anledning kommer også fotograf Per Heimly! De ønsker både jenter og gutter, kvinner og menn, i alle aldre. Les mer på trd.events!

Stand up

Hvor: Ladekaia

Når: Lørdag, klokken 20.00

«For gammel til å dø ung» med Thomas Leikvoll. Etter åtte år som komiker skal han ha sitt første soloshow. Leikvoll tar nå et oppgjør med forventningpress, generasjon perfekt og sine egne - og mange - feiltrinn.

Åpen gård

Hvor: Voll gård

Når: Søndag, klokken 11.00 til 15.00

Fra og med denne søndagen holder Voll gård åpent hver søndag fra 11.00 til 15.00. Her kan du besøke dyrene, kjøre slede eller vogn og kjøpe noe godt å spise og drikke. Les mer på trd.events!

Ranheim - Haugesund

Hvor: Extra Arena

Når: Søndag, klokken 18.00

Med to seire og ett tap så langt, blir det spennende å følge Ranheim videre i femte serierunde! Søndag tar de mot Haugesund på hjemmebane.

En mann ved navn Ove

Hvor: Olavshallen

Når: Søndag, klokken 19.00

Sven Nordin i en teaterforestilling om kjærlighet, ordentlige verktøy og viktigheten av å kjøre Saab. Teaterversjonen av Fredrik Backmans suksessroman «En mann ved navn Ove» kommer til Olavshallen! Les mer på trd.events.

