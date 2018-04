Stenger dørene: - 18-årssteder har kort levetid

Det sier kommersiell manager i Frimurerlogen, Odin Johansen, som mener underholdningen er i ferd med å forsvinne fra utelivsscenen. Derfor har han nå jaktet Europa rundt for å finne ut hvordan de skal kunne ta inngangspenger for livemusikk.

Gratistrend

- I Trondheim er det blitt en trend at det er gratis å gå inn på de fleste utestedene. Mange utesteder har en DJ eller kun automatiske spillelister. Underholdningen er i ferd med å forsvinne fra utelivsscenen, spesielt nå som Brukbar/Blæst, Familien og Olavspuben er borte, mener Johansen.

Trender fører gjerne til motreaksjoner. Men inntil videre er det ikke noe nytt livetilbud som har dukket opp i byen, mener han.

- Jeg håper vi kan bidra til å sette livemusikk tilbake på kartet i byen. Det er det vi ønsker. Vil du oppleve livemusikk i dag, kjøper du konsertbillett til Olavshallen eller Byscenen. Vi ønsker å ha liveunderholdning som utested.

28. april er siste åpningsdag for dagens Provincialen hos Frimurerlogen. Planen er å åpne igjen i løpet av august, med et annerledes uttrykk.

Inspirasjon fra europeiske storbyer

I to år har utestedet Provincialen hos Frimurerlogen holdt dørene åpne, én kveld i uka for byens 18-åringer.

- Det har fungert veldig godt, og vi har hatt mange artige kvelder. Vi har hatt masse livemusikk og kule DJ's. Men planen var aldri å ha et 18-årssted på lang sikt, og det passer egentlig ikke helt med resten av huset. Nå skal vi skru til konseptet, forklarer Johansen.

Dermed han har besøkt ulike byer i Europa for inspirasjon.

- Jeg har vært og kikket på livesteder med artister på scenen. Det er ikke konserter, men mer som en fest med underholdning. Konseptet med pianobar i Trondheim forsvant med D12, og det er noe av nettopp det vi er ute etter.

Med det ønsker Frimurerlogen også å ha en vertikal sammensetning av gjestene, også i alder.

- Gjester som er interessert i underholdning og innhold, går på tvers av aldersgruppene. Vi vil ha musikk i ulike sjangre som passer om du enten er 20 eller 50 år.

Johansen forklarer at livemusikk koster penger - mer enn hva barinntektene kan dekke. Derfor er man nødt til å ta inngangspenger.

- Alle de store utestedene i verdensbyene kombinerer DJ med liveartister. Men om prisbildet er sånn at ingen vil betale for å komme inn, vil det musikalske miljøet ikke ha noen scener å spille på, og underholdningstilbudet på utestedene vil forsvinne.

- 18-årssteder har kort levetid

- Et avgjørende moment hos utesteder med 18-årsgrense er at levetiden som regel er på rundt to år, med mindre man satser mye på rekruttering. Gjestene som var 18 år da vi åpnet i 2016, er 20 nå, og spres for alle vinder. 20-årssteder kan leve i mange år, forklarer Johansen, som selv har vært i bransjen i 30 år.

- Er det mindre å tjene på 18-åringene i tillegg?

- I snitt så er det kanskje det, men 18-åringer er en ganske stigmatisert kundegruppe. Et kull i Trondheim er kanskje på rundt 3 000 personer, og av dem har vi kanskje 200 gjester. Med inngangsbetaling, salg av mye champagne og streng kleskode, har vi tiltrukket oss pengesterke gjester. Men når de blir 20 år, drar de videre.

Johansen forklarer at de ikke har hatt noe spesielt fokus på rekruttering. Han anslår at kun 15 prosent av driften hos Frimurerlogen består av Provincialen, resten av større arrangement.

