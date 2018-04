I forrige uke avslørte Dennis Nyarkoh på Diskoteket hva som skal til for å få han til å twerke. Han utfordret også Andreas Borgen. Eller Circus sin «one and only enhjørning», som Nyarkoh valgte å kalle han.

- Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

Jobber som daglig leder på Diskoteket. Vaktmester med fancy tittel. På Circus er jeg ekte vaktmester.

- Hva gjør du når du ikke jobber på utestedet?

Kommer vel an på tid og sted det. Barnefar, fluefisker eller øldrikker.

- Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

Er svak for hip hop fra 90- og tidlig 2000-tallet jeg. «Anti-Matter» av King Geedorah (MF Doom) kanskje. Hører’n ikke så ofte dessverre.

- Hva bestiller du aldri når du er ute? Hvorfor ikke?

Bestiller vel aldri Bols Natural Yoghurt shot, men er som regel en nisse som klarer å bringe det til bordet læll. Hvorfor jeg ikke bestiller det ligger vel i navnet på produktet.

- Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

Folk gjør jo så mye sjukt. Husker en gang en fyr som reiste seg opp og holdt en to-minutters tale til kjæresten sin om hvor fantastisk hun var. Han gikk ned på kne og spurte om hun ville gifte seg med han. Alle andre i lokalet, inkludert meg på jobb, satt selvfølgelig med tårer i øynene og et romantisk smil og fulgte med. Hvor hun tar ølen sin, kaster den i ansiktet hans og roper «DIN JÆVLA DRITTSEKK», før hun stormer ut.

Han står igjen, fomler og unnskylder seg litt før han tusler ut. Hele lokalet er i sjokk.. Musestille. Etter ett til to minutter kommer begge inn igjen, bukker, og det viser seg å være et reklamestunt for et teaterstykke.. Følelsesmessig berg og dalbane ass. Aldri vært så sint på jobb som akkurat da.

- Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

Fest med Hunter S. Thompsons, Jim Morrison og Willie Nelson. Vil egentlig bare sitte under en palme med Willie Nelson, ta en pils og se på galskapen som utfolder seg med de to andre.

- Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

Sender den videre til den mexicanske legenden Hans Sandbrekkene på La Border og Frida.

