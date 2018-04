14 ting som skjer i Trondheim i helga!

Det er mange spennende og varierte arrangementer, og her har vi med hele 14 av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Silent Disco

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Torsdag, fra klokken 21.00

Et dansegulv fullt av mennesker - med hvert sitt headset og flere DJs som spiller musikk for å få dansefoten til å virkelig riste. Torsdag kveld er det silent disco i Storsalen!

NB: Arrangementet er utsolgt, så her må du spørre nære og kjære om de har en billett til overs!

LES OGSÅ: 5 serier vi gleder oss til nå i april!

Gråkallen Boardgames

Hvor: Gråkallparken

Når: Fredag til søndag

«Snowboard, Skolf, Høggern, railjams, Deigen, fest, slush og uendelig med rails» skriver snowboardgjengen i Trondheim om det som vil foregå på Gråkallen i helga. De lover også mange kule premier!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Denne fredagen er det kinopremiere på fem ulike filmer på Prinsen og Nova. Du har grøsseren med Emily Blunt og John Krasinski, «A Quiet Place», mordmysteriet «Det tredje mordet», actionkomedien «Gringo», «The Death of Stalin» og den norske dokumentarfilmen «Hatets vugge», som forøvrig har fått terningkast fem av Adresseavisens anmelder (pluss-artikkel).

LES OGSÅ: Bomullsnett eller plastpose - hva er egentlig best?

Omvisning og ølkurs

Hvor: E. C. Dahls Bryggeri

Når: Fredag, klokken 18.00 til 20.00

Glad i øl - både når det gjelder historie og smak? Hos E. C. Dahls Bryggeri kan du være med på omvisning og ølkurs fredag kveld! Her blir det historiefortelling med en øl i hånda, omvisning, ølsmaking og kurs. Les mer på trd.events!

Kveli Rånes Bremseth Show

Hvor: Olavshallen

Når: Fredag, klokken 18.30 til 20.00

Etter et lite sidesteg for å hylle Rosenborg med jubileumsshowet «Helt i Hundre», sammen med Roar Strand, Charlotte Audestad og Trine Lise Olsen, er Harald Morten Bremseth, Arnt Egil Rånes og Sigmund Kveli tilbake på veien i sin tradisjonelle trio-utgave. Les mer på trd.events!

LES OGSÅ: Her er trønderske motebloggeres vårfavoritter

Open mic comedy night

Hvor: Stammen Cafe & Bar

Når: Fredag, klokken 20.00 til 22.00

Har du en vits som du skrev for en stund siden - men som siden den gang har støvet ned i en skuff? Denne kvelden kan du framføre den! Noen erfarne kommer, men hvem som helst kan få prøve seg. Dørene åpner klokken 19.00, og du kan lese mer på trd.events.

Konsert: Band of Gold

Hvor: Byscenen

Når: Fredag, konsertstart 22.00

Duoen i Band of Gold, Nina Mortvedt og Nikolai Hængsle Eilertsen, har fått overveldende kritikker fra norske anmeldere. Fredag kveld står de på scenen hos Byscenen! Dørene åpner 21.00, og aldersgrensa er 18 år.

LES OGSÅ: Slik gjør du sykkelen din vårklar på egen hånd

15 år med Nidaros Brass Band

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag, konsertstart 18.00

Nidaros Brass Band jubilerer og markerer 15 år med festkonsert på Byscenen på lørdag! Det blir et variert program med tradisjonell og original brassbandmusikk - og mye mer. Les mer på trd.events!

Ønskekonsert No.2 med Terje Tysland

Hvor: Olavshallen

Når: Lørdag, klokken 19.00 til 21.30

Terje Tysland kommer nok en gang til Olavshallen for å holde Ønskekonsert.

I april/mai 2017 solgte han ut to ganger, og konsertene varte i nesten 3 timer. Denne gangen blir det nye ønskelåter og det er publikum som bestemmer. Tysland stiller med fullt band, korister og blåserekke. I tillegg vil det også dukke opp noen gjesteartister. Les mer på trd.events!

NB: Konserten er utsolgt, så her må du høre med nære og kjære om de har en billett til overs!

LES OGSÅ: Skikkelig glemsk? Da kjenner du deg igjen i disse 7 utfordringene

Konsert: Revolver

Hvor: Nidelven Bar & Scene

Når: Lørdag, fra klokken 21.00

Ulf Risnes (Tre Små Kinesere) og Øyvind Holm (Sugarfoot) har begge hatt et langvarig forhold til The Beatles. Det var denne lidenskapen som bragte dem sammen og som førte til at bandet Revolver så dagens lys tidlig på 2000-tallet.

Dørene åpner klokken 21.00, og forventet konsertstart blir rundt klokken 22.30. Les mer på trd.events!

Konsert: The Fjords

Hvor: Studentersamfundet, Klubben

Når: Lørdag, fra klokken 21.30

The Fjords er snart aktuelle med nytt album, og har lagt ut på veien igjen for å holde et knippe norske konserter. Med utsolgte scener på Blæst og Storsalen i bagasjen, og som headliner hos Bakkefestivalen i fjor, returnerer trondheimsbandet det runde røde.

LES OGSÅ: Dette skal til for å få «diskonissen» Dennis til å twerke

Konsert: Gerald Ofori

Hvor: Studentersamfundet, Knaus

Når: Lørdag, fra klokken 00.00

Rett ut av Risvollan kommer 16-åringen Gerald Ofori, med en debut-ep som har vakt oppsikt. Bak seg i 2017 kom debutsingelen «an$wering machine» hvor han senere ble også Ukas Urørt på NRK P3. Lørdag opptrer han på Knaus!

Forestilling: Escape the Universe

Hvor: Teaterhuset Avant Garden

Når: Lørdag klokken 19.00, søndag klokken 16.00

I «Escape the Universe» inviteres publikum med på et kunstnerisk tankeeksperiment der vitenskap, fantasi og fiksjon krasjer og smelter sammen. Teaterhuset Avant Garden får besøk av et spennende, ungt norsk-dansk-finske kompani ved navn by Proxy, som prøver å stille de virkelig store spørsmålene, og rømme fra dem, på én og samme gang.

Her kan kunstnere og publikum dele sine visjoner for fremtiden! Les mer på trd.events.

LES OGSÅ: Sånn kan du dagdrømme deg god

Rosenborg - Molde

Hvor: Lerkendal

Når: Søndag, klokken 20.00

Det er tid for å ta i mot Molde på Lerkendal igjen! Rosenborg har mildt sagt hatt en treig begynnelse på sesongen, og Molde er for øyeblikket serieleder. Hvem trekker det lengste strået søndag?

I tillegg har også Ranheim bortekamp mot Tromsø klokken 18.00!

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no