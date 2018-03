Disse restaurantene i Trondheim holder åpent i påska

Vi har tatt en internett-sveip over restaurantene i byen, for å finne ut av hvor du kan dra ut for å spise i påska.

Vi har utelukket restauranter der vi ikke fant oppdaterte hjemmesider eller sosiale medier med åpningstider fra skjærtorsdag til andre påskedag. Men vi tar gjerne imot åpningstider på mail om vi har gått glipp av noen: line.pevik@adresseavisen.no :)

Skjærtorsdag, 29. mars

Graffi Solsiden: 12.00 - 22.00

Graffi Midtbyen: 13.00 - 22.00

Røft Rôtisseri: 10.00 - 22.00

San Sebastian Torget: 11.00 - 23.00

San Sebastian Solsiden: 11.00 - 00.00

NordØst: 12.00 - 22.00

Benja Siam: 14.00 - 21.00

Una Pizzeria e Bar: 12.00 - 22.00

Bakgården Bar og Spiseri: 17.00 - 22.00

Bror Bar: 11.00 - 00.30

Taqueros Taco & Tequila: 16.00 - 23.00

Egon Tårnet: 10.00 - 23.00

Egon Prinsen: 09.00 - 00.00

Egon Solsiden: 10.00 - 01.00

Egon City Syd: 09.00 - 21.00

Egon Søndre: 10.00 - 23.00

Ramp Pub & Spiseri: 14.00 - 01.00

Olivia: 12.00 - 23.00

Cowsea: 15.00 - 18.00

Sushime: 15.00 - 22.00

Søstrene Karlsen: 12.00 - 23.00

Sot Bar & Burger: 13.00 - 00.30

Langfredag, 30. mars

Graffi Solsiden: 12.00 - 22.00

Graffi Midtbyen: 13.00 - 22.00

Røft Rôtisseri: 10.00 - 22.00

San Sebastian Torget: 11.00 - 23.00

San Sebastian Solsiden: 11.00 - 00.00

Benja Siam: 14.00 - 21.00

NordØst: 12.00 - 22.00

Una Pizzeria e Bar: 12.00 - 22.00

Bakgården Bar og Spiseri: 17.00 - 22.00

Bror Bar: 11.00 - 02.30

Taqueros Taco & Tequila: 16.00 - 23.00

Egon Tårnet: 10.00 - 23.30

Egon Prinsen: 09.00 - 01.00

Egon Solsiden: 10.00 - 01.00

Egon City Syd: 09.00 - 21.00

Ramp Pub & Spiseri: 12.00 - 01.00

Olivia: 12.00 - 23.00

Cowsea: 15.00 - 18.00

Sushime: 15.00 - 22.00

Nattergalen Bar og Kjøkken: 13.00 - 02.30

Søstrene Karlsen: 12.00 - 23.00

Sot Bar & Burger: 13.00 - 02.30

Påskeaften, 31. mars

Graffi Solsiden: 12.00 - 22.00

Graffi Midtbyen: 12.00 - 22.00

Røft Rôtisseri: 10.00 - 22.00

San Sebastian Torget: 11.00 - 23.00

San Sebastian Solsiden: 11.00 - 00.00

NordØst: 12.00 - 22.00

Benja Siam: 14.00 - 21.00

Una Pizzeria e Bar: 11.00 - 23.00

Bakgården Bar og Spiseri: 17.00 - 22.00

Bror Bar: 11.00 - 02.30

Taqueros Taco & Tequila: 16.00 - 23.00

La Border: 11.00 - 04.00

Egon Tårnet: 10.00 - 23.30

Egon Prinsen: 09.00 - 01.00

Egon Solsiden: 10.00 - 01.00

Egon City Syd: 09.00 - 20.00

Egon Søndre: 10.00 - 00.00

Ramp Pub & Spiseri: 12.00 - 01.00

Tag Restaurant: 11.00 - 02.30

Olivia: 11.00 - 23.00

Cowsea: 15.00 - 18.00

Tulla Fisher: 10.00 - 19.00

Sushime: 15.00 - 22.00

Nattergalen Bar og Kjøkken: 12.00 - 02.30

Søstrene Karlsen: 12.00 - 23.00

Sot Bar & Burger: 13.00 - 02.30

Første påskedag, 1. april

Graffi Solsiden: 12.00 - 22.00

Graffi Midtbyen: 13.00 - 22.00

Røft Rôtisseri: 10.00 - 22.00

San Sebastian Torget: 12.00 - 21.00

San Sebastian Solsiden: 12.00 - 22.00

NordØst: 12.00 - 22.00

Benja Siam: 14.00 - 21.00

Una Pizzeria e Bar: 12.00 - 22.00

Taqueros Taco & Tequila: 16.00 - 23.00

Egon Tårnet: 11.00 - 22.00

Egon Prinsen: 09.00 - 00.00

Egon Solsiden: 11.00 - 00.00

Egon Søndre: 11.00 - 23.00

Ramp Pub & Spiseri: 12.00 - 01.00

Olivia: 13.00 - 23.00

Cowsea: 15.00 - 18.00

Sushime: 15.00 - 22.00

Søstrene Karlsen: 12.00 - 21.00

Sot Bar & Burger: 13.00 - 00.30

Andre påskedag, 2. april

Graffi Solsiden: 12.00 - 22.00

Graffi Midtbyen: 13.00 - 22.00

Røft Rôtisseri: 10.00 - 22.00

San Sebastian Torget: 12.00 - 21.00

San Sebastian Solsiden: 12.00 - 22.00

NordØst: 12.00 - 22.00

Benja Siam: 14.00 - 21.00

Una Pizzeria e Bar: 12.00 - 22.00

La Border: 11.00 - 20.00

Egon Tårnet: 10.00 - 23.00

Egon Prinsen: 09.00 - 00.00

Egon Solsiden: 10.00 - 00.00

Egon Søndre: 10.00 - 23.00

Ramp Pub & Spiseri: 14.00 - 01.00

Olivia: 12.00 - 23.00

Sushi Bar Ravnkloa: 15.00 - 22.00

Cowsea: 15.00 - 18.00

Tulla Fisher: 12.00 - 20.00

Baklandet Skydsstation: 12.00 - 01.00

Nattergalen Bar og Kjøkken: 13.00 - 21.00

Søstrene Karlsen: 12.00 - 21.00

Sot Bar & Burger: 13.00 - 02.30

