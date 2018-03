Dette skal til for å få «diskonissen» Dennis til å twerke

Vi beveger oss videre i utelivsrunden vår, etter at Adrian Leer Breiby på Spontan Vinbar fortalte om det han husker best fra årene bak bardisken.

Dennis Nyarkoh på Diskoteket er nestemann ut!

- Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

Jobber på Diskoteket som «diskonisse».

- Hva gjør du når du ikke jobber på utestedet?

Intervalltrening... mellom mine favoritter for mat og drikke.

- Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

Er en stor tilhenger av å oppdage ny musikk på byen fremfor og høre på min egen spilleliste.

Hvis jeg må velge en låt som får meg til å twerke et dansegulv sønder og sammen.. «Andromeda» by Fella. Den er nesten umulig å skaffe på vinyl. Jeg har vært på venteliste i over 5 år.

- Hva bestiller du aldri når du er ute? Hvorfor ikke?

Livet er for kort til å marinere levra med ting man ikke liker. Styrer lett unna alt av shots som har coagulert Baileys i. Ellers går alt i grisen.

- Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

Føler at spørmålet her skulle vært til magasinutgaven. Mye å ta av... Som for eksempel en fyr i Peter Pan-kostyme som krabber gatelangs.

Folk blir veldig fort husvarme når det er dempet belysning. Vi vet alle hva «Netflix & chill» betyr, vi trenger ikke å se det.

- Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

Matty Matheson, Bubbles (apa til Michael Jackson) og Jesus men, bare hvis han er en utømmelig kilde for vin. Hvis ikke kan det være det samme. Kanskje Sir David Attenborough.

- Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

Circus sin one and only enhjørning.. Andreas Borgen.

