9 ting du kan gjøre resten av påska i Trondheim!

Det er mange spennende og varierte arrangementer i påska, og her har vi med ni av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Påskeprogram på Vitensenteret

Hvor: Vitensenteret

Når: Torsdag til lørdag

Her holder de åpent skjærtorsdag til påskeaften! De byr på vitenverksted, planetarievisning, vitenshow - og mye mer. Les mer på trd.events!

Åpen park i påsken

Hvor: Namsskogan Familiepark

Når: Torsdag til søndag

Dette er riktig nok ikke i Trondheim, men så ligger Namsskogan Familiepark en litt over tre timer kjøretur unna om du skulle ønske en utflukt! Innerst i parken har de en ski- og kjelkebakke, der du har både jerv, fjellrev og gaupe som nærmeste tilskuere! Les mer på trd.events.

Påske på Rockheim

Hvor: Rockheim

Når: Torsdag til søndag, klokken 10.00 til 16.00

Med barnas time, der de yngste kan oppleve Rockheims «hemmelige» lokaler med mye mer, kan være verdt turen! I tillegg er det ulike utstillinger, og åpen omvisning i hovedutstillingen. Les mer på trd.events!

Kriminell påske på Sverresborg

Hvor: Trøndelag Folkemuseum

Når: Torsdag til mandag klokken 12.00 til 16.00

Bli med på «Jakten på det forsvunne påskegodteri! Her kan du bli med detektiv Dust på jakten etter tyven som har stukket av med hele byens beholdning av påskegodteri. Det blir eggjakt, påskequiz og vinterlek i akebakken. Les mer på trd.events!

Bassengkjøring

Hvor: Vassfjellet

Når: Torsdag til søndag, fra klokken 13.00

Tør du å kjøre over bassenget i Vassfjellet med ski eller brett? Bassenget åpner klokken 13.00. Her er det nok ingen garanti for at du er tørr etterpå!

Familieomvisning i Nidarosdomen

Hvor: Nidarosdomen

Når: Lørdag, klokken 12.00 - 12.45

Bli kjent med Nidarosdomens 1000-årige historie! Hvorfor ble Nidarosdomen bygget? Hvem var Olav den hellige og hvor ligger han begravet? Bli med på omvisning eller utforsk Nidarosdomen på egen hånd med aktivitetskart. Les mer på trd.events!

80's Afterski

Hvor: Bar Circus

Når: Søndag, klokken 20.00 til 02.00

Kom du deg aldri opp på påskefjellet denne påska? Ikke fortvil! Om afterski-abstinensene melder seg, kan du dra på Circus denne søndagen. De som deltar vil bli gransket av et motepanel, så her er det bare å lete frem de fresheste skiklærne!

Afterski og landskamp

Hvor: Nidelven Bar & Scene

Når: Søndag, dørene åpner klokken 21.00

Som i fjor samles to paryband, Jävlar på Kärlek og Bohemen, til afterskifest. Svensk møter norsk, og norsk pop og rock møter svensk pop og rock. Les mer på trd.events!

Afterski med Nidaros Rockorkester

Hvor: Fire Fine

Når: Søndag, fra klokken 21.00

Dette er virkelig en søndag for afterski! Nidaros Rockorkester kommer til Fire Fine for å rocke påska ut - ingen slalåmsko påkrevd! Her blir det masse hits, ingen tvil om det!