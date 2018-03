Bypåske? Her er 9 ting som skjer i Trondheim i helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her har vi med ni av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Strikk og lytt

Hvor: Trondheim folkebibliotek

Når: Torsdag, klokken 17.30

Vil du høre en god fortelling eller et vakkert dikt mens du strikker eller hekler, eller holder på med annet håndarbeid? Biblioteket inviterer til høytlesning på torsdag! Du kan også komme for kun lyttingens del - du må ikke hekle eller strikke.

Konsert: Christel Alsos

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag og fredag, klokken 21.00

Christel Alsos, med den store stemmen fra nord, holder to konserter på Byscenen! I 2016 feiret hun 10-årsjubileum som artist, og ga ut sitt 5. studioalbum samme år. Hun har vært Spellemannsnominert hele fire ganger, og har turnert landet rundt med «At That Time Of The Night Tour» i 2017.

OBS: Begge konsertene er utsolgt, så her må du høre med venner og kjære om noen har en billett til overs!

Påskebuffet

Hvor: Stammen & Bar

Når: Torsdag klokken 16.00 til 18.00, fredag klokken 17.00 til 19.00

Denne uka kan du spise vegansk - og ganske økologisk - påskemat på Stammen! Buffeten består av mat inspirert av påska. Om du ikke er veganer fra før, er det kanskje verdt å teste ut?

Kinopremierer

Hvor: Prinsen og Nova kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Hele åtte filmer har premiere på Trondheim Kino når vi går inn i påska! For de minste har «Brillebjørn på bondegården» premiere fredag, og på lørdag kan barna også få møte selveste Brillebjørn på Prinsen kino. Les mer på trd.events!

I tillegg har «120 slag i minuttet», grøsseren «Jeg vet hvem du er», dramaet «Maria Magdalena», familiefilmen «Operasjon Mørkemann», actionfilmen «Pacific Rim: Uprising», dramaet «Vokterskene» og «Vårt livs ferie» premiere fredag.

Påskerebus - Luftforsvarets musikkorps

Hvor: Byscenen

Når: Fredag klokken 12.00

Tradisjon tro byr Luftforsvarets musikkorps på rebuskonsert! Det blir musikalske overraskelser og hjernetrim. Det blir en passe vanskelig quiz som er løst knyttet til konserten. Musikalske påskenøtter! Les mer på trd.events.

Kriminell påske på Sverresborg

Hvor: Trøndelag Folkemuseum

Når: Lørdag og søndag klokken 12.00 til 16.00, og resten av påsken

Bli med på «Jakten på det forsvunne påskegodteri! Her kan du bli med detektiv Dust på jakten etter tyven som har stukket av med hele byens beholdning av påskegodteri. Det blir eggjakt, påskequiz og vinterlek i akebakken. Les mer på trd.events!

Wacken Metal Battle Midt-Norge

Hvor: Good Omens

Når: Lørdag, dørene åpner 20.00

Konsertstart er klokka 20.30 - da skal seks band spille om plass i den norske finalen som finner sted i Oslo 12. mai. Derfra går vinneren til Wacken Open Air og skal konkurrere i verdens størse konkurranse for metal band! Les mer på trd.events.

Trønderkattens internasjonale utstillinger

Hvor: Autronicahallen

Når: Lørdag og søndag

Trønderkatten ble stiftet i Trondheim i 1973, og de pleier å samle hundrevis av katter til diverse utstillinger. I helga er det internasjonal katteutstilling på Lade, der kattene blir bedømt av dommere.

Er du en katteelsker er det nok hit du bør ta turen lørdag eller søndag! Les mer på trd.events.

Åpen gård

Hvor: Voll gård

Når: Søndag, klokken 11.00 til 15.00

Voll gård er hele byens bondegård, og har åpent hver søndag! Kanskje du skal ta deg en tur, med familie, barn eller småsøsken, for å besøke dyrene i fjøset på palmesøndag? Voll gård byr på kyr, sau, geit, gris, minigris, høns og hester. Man kan kjøre slede eller vogn, eller ri på hesteryggen.

I tillegg til utsalg i kafeen tennes det bål der man kan grille medbrakt pølse også!

