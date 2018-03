Han har sett mye rart fra bardisken - men spesielt én hendelse husker Adrian svært godt

Vi beveger oss videre i utelivsrunden vår, etter at Matz Georg Sonstad på Selma utfordret Adrian Leer Breiby til å være nestemann ut!

- Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

Jeg jobber på Spontan Vinbar, der jeg driver sjappa med mine to kompiser, Fredrik Engen og Oskar Sköld.

- Hva gjør du når du ikke jobber på utestedet?

Når jeg ikke er på jobb går det mye i sport, slik som dart og biljard. Ikke profesjonelt, så klart.

- Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

Vanskelig å si, men de siste månedene har jeg vært hekta på Mariah Carey - Fantasy med O.D.B. Håper den forsvinner snart.

- Hva bestiller du aldri når du er ute?

Spørs på form og klokkeslett, men klarer ikke komme på noe jeg aldri har bestilt.

- Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

Har sett mye rart. Men det sjukeste var da en «gjest» gikk rett over gaten for å sette seg inn i en taxi. Da taxisjåføren skulle gå ut for å kaste den fulle mannen ut, fikk han sette seg i sin egen bil og kjøre i 120 ned gata. Var ganske lang i maska da.

- Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

Action Bronson, Anthony Bourdain, Jim Morrison.

- Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

Min bror Petter Bangsund på E.C. Dahls Pub og kjøkken.

