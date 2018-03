11 ting som skjer i Trondheim i helga!

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her har vi med elleve av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

UKM Trondheim

Hvor: Kultursenteret Isak

Når: Mandag 12. - fredag 16. mars

UKM er en arena for synliggjøring, stimulering og utvikling av ungdommens kulturuttrykk. Hele året jobber UKM Trondheim for at ungdommene skal kunne vise fram det de holder på med innenfor kunst og kultur. Denne uka er det tid for forestillinger! Les mer på trd.events.

RAW Air

Hvor: Granåsen

Når: Torsdag, fra klokken 14.00

Den tredje destinasjonen i hoppturneringen RAW Air er i Granåsen på torsdag! Vip-teltet åpner klokka 14, og prøveomgangen hoppes i gang klokken 16. I år satser arrangørene på 20 000 tilskuere!

Spelemann på taket

Hvor: Trøndelag Teater

Når: Nesten hver eneste kveld fremover

Forrige helg var det premiere på vårens musikal, og det er rett og slett en klassiker! Dette er en av verdens mest populære musikaler, som gir en fargerik og varm skildring av jødisk liv og fars kjærlighet til sine døtre. Les mer på trd.events!

Premierer på Trondheim Kino

Hvor: Nova og Prinsen kino

Når: Fredag, ulike tider

Fredag er det igjen nye kinopremierer, og denne helga er det snakk om fem forskjellige filmer. Noen av dem ble vist under Kosmorama, og fikk du ikke sett dem da, får du sjansen igjen nå.

Du har den gripende filmen som viser de siviles liv i Syria, «Insyriated», dokumentarfilmen «Røverdatter» der regissør Sofia Haugan forsøker å hjelpe pappaen sin ut av rusen, eller dokumentaren om Trondheims historie i «Trondheimsreisen». I tillegg har actionfilmen «Tomb Rider» og dramakomedien «Lady Bird» premiere!

Toilldag

Hvor: Midtbyen

Når: Lørdag

Toilldag fyller hele 30 år i år, og da skal det visstnok bli ekstra trøkk! Her har de fleste butikker helt tullete priser, så denne lørdagen kan du gjøre skikkelige kupp. I anledning jubileet skal det også serveres en gigantisk marsipankake på hele 30 meter (!) i krysset Nordre gate/Thomas Angells gate klokken 12. Les mer på trd.events!

Erlend Elias: Identitet

Hvor: Hovedbiblioteket, Trondheim folkebibliotek

Når: Lørdag, klokken 13.00 til 14.30

Erlend Elias Bragstad fra Tysfjord har blitt kjent over hele Norge som en åpenhjertig og uredd mediepersonlighet. På lørdag 17. mars besøker han hovedbiblioteket for å snakke om temaet identitet og sin vei til å finne seg selv i den krevende mediehverdagen som møter unge mennesker. Les mer på trd.events!

Trondheim Whiskeyfestival

Hvor: Thon Hotel Prinsen

Når: Lørdag, fra klokken 14.00 til 21.00

Dette er den sjette Trondheim Whiskeyfestival, som denne gang arrangeres i nye lokaler på Thon Hotel Prinsen. Her blir det ulike whiskeybarer fra forskjellige utstillere, hvor du finner flere hundre smaksprøver, whiskeyeksperter og nylanseringer.

Rosenborg - Kristiansund

Hvor: Lerkendal

Når: Lørdag klokken 18.00

Det er tid for andre eliteserierunde, denne gang på Lerkendal mot Kristiansund! Det gikk virkelig ikke veien for Rosenborg i første runde, men vi håper på seier på hjemmebane i helga. Les mer på trd.events!

Samfundets Store Filmdag

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Søndag, fra klokken 12.00 til 22.00

Nok en gang inviterer Studentersamfundets Filmklubb til filmdag! Det skal vises fire filmer fra forskjellige sjangre, noe for enhver smak. Arrangørene oppfordrer til å ta med saccosekk, pute og pledd, din bestevenn eller tinderdate. Fra klokka 16 åpner Edgar med servering av diverse kinogodt også!

Just a phase: En utstilling av Kristoffer Buran

Hvor: Café Le Frère

Når: Søndag, fra klokken 14.00

I en måned fremover skal malerier av Kristoffer Buran bli utstilt på kafeen i Søndre gate. Innehaver Kjell Harry Lyngås gir plass til nye og oppadstormende kunstnere, og gir kunsten en annen arena også utenfor de tradisjonelle kunstinstutisjonene.

På åpningen blir det et musikalsk innslag; balkanske toner og rytmer servert av musikerne Daniel Elide og Svetlana Krstic. Er du gira på kaffe og kunst, kan det verdt turen hit på søndag.

Christian Wedøy med gjester - Illusjonist

Hvor: Byscenen

Når: Søndag, klokken 18.00 til 19.30

Denne søndagen er det premiere på showet Illusjonist, som er magikerens første soloshow. Christian Wedøy er kjent fra Norske Talenter, og er for tiden aktuell på NRK Newton i serien «Fake eller ekte». Les mer på trd.events!

