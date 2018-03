Seks festivaler rundt om i verden du bare må oppleve

Selv om det er lite som minner om vår i Trondheim akkurat nå, begynner det nok å krible i våryre festivalsjeler etter hvert.

Vi har nylig lagt bak oss Trondheim Calling og Kosmorama, og mange begynner å telle ned til Pstereo. Det er mye gøy som skjer her i byen vår, men det er ikke til å legge skjul på at andre deler av verden virkelig vet hvordan man kjører festival.

Elite Daily har plukket ut noen festivaler som rett og slett ser for fantastisk ut til å gå glipp av, og det har vi også.

1. Holi-festivalen i India

Ifølge Times Of India er hovedtema under Holi-festivalen å feire det gode over det onde. Enorme mengder av mennesker kommer sammen for å synge og danse, omgitt av alle verdens farger. Malingspulver og vann maler både menneskene og omgivelsene i sterke, klare farger.

Det ser rett og slett vanvittig morsomt ut!

2. Karnevalet i Venezia

Masker, fargerike kostymer, festglade italienere og pyntede gater. Karnevalet i kjærlighetsbyen Venezia skal visstnok vare i hele 18 dager, og finner sted i januar/februar. Kanskje du skal ta deg en tur dit neste år på den tiden?

Under karnevalet forvandles byen totalt, der mange ifører seg masker og overdådige kostymer for å feire italiensk kultur og historie.

3. Oktoberfest i Tyskland

Dette føles kanskje ikke like fjernt fra oktoberfesten i Dødens Dal under Uka, eller til nød en bytur på Heidi's, men en ekte oktoberfest i Tyskland er noe ganske annet.

Mange millioner mennesker deltar på ølfestival i Munchen hvert eneste år, ifølge The Guardian. Det er rett og slett hit du må dra for å oppleve en ekte oktoberfest! Let frem lederhosen og dirndls, festivalen begynner å slutten av september.

4. Burning Man i USA

Hver sommer bryter det ut total galskap i ørkenen i Nevada i USA. Det hele startet i 1986, da to karer dro med seg en diger trefigur av et menneske - og satte fyr på den.

I 2017 var det nesten 70 000 personer som deltok på festivalen, en festival som lettest kan beskrives som en blanding av «Mad Max», «Survivor» og «Comic-Con».

5. Carnival, Brasil

Du kommer nok ikke unna karnevalet i Rio de Janeiro på en liste som denne. Dette er uten tvil verdens største festival, som tiltrekker nærmere 5 millioner mennesker hvert eneste år.

Rio de Janeiro blir helt snudd på hodet, det er ekstremt mange farger, kostymer, parader, dans og musikk. Her kan man virkelig riste på hoftene!

6. Tomorrowland

Et innlegg delt av Tomorrowland (@tomorrowland) Feb. 22, 2018 at 6:23 PST

Tomorrowland er også blant de mest kjente festivalene i verden. Den elektroniske musikkfestivalen finner sted i Belgia i juli, og varer nå i rundt to uker. Billettene blir ofte utsolgt i løpet av få minutter!

Festivalen er som et eneste digert eventyrland, med spektakulære scener, lysshow og fyrverkeri. Det er virkelig ikke noe annet som ligner i hele verden!

