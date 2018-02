Turboneger skal rocke løs på musikkfestival i Åre

Musikkfestivalen Åre Sessions arrangeres i år for andre gang, og markerer overgangen fra skisesongen til festivalsommeren, helgen 27. - 28. april.

Det er ingen tvil om at Åre er en elsket skidestinasjon for oss trondhjemmere, men det er ingen hemmelighet at det også er et sted for afterski, fest og moro. Åre Sessions er et tilskudd på det svenske festivalkartet, kun 16 mil øst for Trondheim.

I dag slipper festivalen fire nye artister; Turboneger, Teddybears, Avantgardet og Shitkid. Tidligere har vi fått vite at artister som blant annet Cezinando, Tove Styrke og Janice, skal være med på festen.

Turboneger

Det norske rockebandet Turboneger spilte nettopp for et utsolgt Studentersamfundet i Trondheim, og nå er de sikret som artist under årets Åre Sessions. Bandet har tidligere fått utmerkelser som Spellemannprisen og Alarmprisen i rock og for beste liveband.

– Det er kjempestort å få presentere et band som Turboneger på Åre Sessions, som har nådd langt utenfor Norge og Sveriges grenser, presseansvarlig i Åre Sessions, Liza Nilsson.

Avantgardet

Med sine to album, «För många dyra skor och döda ögon» og Grammisnomerte «På östkusten intet nytt», har rockebandet gjort stor sukess. I løpet av det siste året, har bandet reist gjennom Sverige og opptrådt på festivaler og utesteder. De har gjort seg godt kjent, og musikken deres handler hovedsaklig om følelser.

Teddybears

Teddybears er en av Sveriges viktigste og mest orginale gruppe. Blanding av sjangere er ikke noe nytt i dag, men Teddybears innførte noe helt nytt da de i 1991 brakte sin blanding av hiphop, pop, rock, dansesal og elektronisk.

Shitkid

Åsa Söderqvis fra Göteborg, slet med sceneskrekk da hun var ung og bestemte seg for å legge bort musikken. Hun vendte tilbake til musikken da hun ble 16 år og spilte i band. Hun begynte også å lage egen musikk på en gammel datamaskin, og ladge de første lydene av Shitkid.

I 2015 delte hun musikken sin på nettet, og nå 23 år gammel skal hun stå på scenen under Åre Sessisons.