11 ting som skjer i Trondheim i helga!

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her har vi med elleve av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Danseforestilling: I det fjerne, Troja

Hvor: Teaterhuset Avant Garden

Når: Torsdag til søndag, klokken 19.00

Avant Garden åpner vårsesongen med urpremiere på Klæbu-danserens Magnus Myhrs nye soloforestilling, «I det fjerne, Troja».

I disse tider, når metoo-kampanjen har brakt fram rystende beretninger fra Kultur-Norge, og kanskje spesielt fra dansemiljøet, går danser og koreograf Magnus Myhr til kamp på scenen: Han vil ta det feminine tilbake.

Regionsmesterskap i tennis

Hvor: Lade Tennisarena

Når: Fredag klokken 09.00 til 18.00

Region Trøndelag arrangerer regionsmesterskap for alle klubbene i Trøndelag. Her møtes alle de beste spillerne fra klubbene i Trondheim for å måler krefter med hverandre. Her er det duket for bra tennis og spennende finaler! Les mer på trd.events.

Improjam

Hvor: DansiT

Når: Fredag, klokken 18.00 til 20.00

Alle som ønsker, uavhengig av erfaring eller nivå, kan denne fredagskvelden prøve seg på en jam med improvisasjonsdans! Først med oppvarming, deretter jam. Her kan du utforske bevegelser både alene og i møte med andre! Les mer på trd.events.

Premierer på Trondheim Kino

Hvor: Nova og Prinsen kino

Når: Fra fredag, ulike tidspunkt

I denne siste helga i februar byr Trondheim Kino på seks kinopremierer! Du kan enten se romantisk drama med filmen «Every Day», dramakomedie med «Lucky» eller amerikansk thriller med filmen «Molly's Game». Ellers er det også premiere på «The Shape of Water», «The Wound» og skrekkfilmen «Winchester - House of Ghosts»!

Startup Friday

Hvor: Work-Work

Når: Fredag, klokken 19.00 til 23.00

Her kan alle oppstartsbedrifter i Trondheim og omegn samles! Her kan du møte likesinnede og snakke forretninger, ideer og generelt ha det moro. Dette skjer hver siste fredag hver måned, denne gang på Work-Work. Les mer på trd.events!

Konsert: Thom Hell

Hvor: Antikvariatet

Når: Fredag og lørdag, klokken 20.00

Thom Hell har åtte album og tre spellemannspriser på samvittigheten, og har samarbeidet med det meste som kan krype og gå innenfor norsk musikkliv. Når han nå tar turen til Antikvariatet for en intim og eksklusiv konsert både fredag og lørdag kveld! Les mer på trd.events.

Backgammon-dag

Hvor: Work-Work

Når: Lørdag, fra klokken 13.00

Trondheim Backgammonklubb er en relativt liten klubb, men med store ambisjoner. 15. - 17. juni arrangeres det NM i backgammon, for aller første gang i Trondheim.

Denne lørdagen arrangerer klubben en egen backgammon-dag, så her kan du bryne deg på litt spilling!

Samfundsmøte: Guttekrise

Hvor: Studentersamfundet

Når: Lørdag, klokken 18.00 til 20.00

Akademia blir invadert av dyktige, fremadstormende jenter og kvinner. Det har vært et enormt mannefall - kun 35 prosent av alle som tok eksamen i 2013 var menn. Det kan virke som om skolesystemet representerer et glasstak for gutta. Hvorfor evner ikke guttene å holde tritt med jentene? Det er tema i helgas samfundsmøte.

Konsert: Dagny

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Lørdag, klokken 21.00 til 24.00

Norges nye pop-yndling legger ut på turné, og lørdag kommer hun til Trondheim! Hun er nå aktuell med den nye singelen «Love You Like That», ei låt både MTV og NRK P3 har uttrykt begeistring over.

NB! Konserten er utsolgt, så her må du forhøre deg med nære og kjære om de har en billett til overs!

Vinylmarked - kjøp, selg eller bytt!

Hvor: All Good Clean Records

Når: Søndag, klokken 12.00 til 16.00

Denne dagen kan du enten kjøpe plater i butikken, eller ta med deg dine egne for å bytte med andre samlere! Kanskje butikken kanskje vil kjøpe noen plater også?

Konsert: Åge Aleksandersen

Hvor: Vår Frue kirke

Når: Søndag, klokken 19.00 til 21.00

Trønderrockens far kommer til Vår Frue kirke sammen med gitaristen Gunnar Pedersen denne søndagen! Konserten er en del av turneen «En akustisk aftentur», som finner sted på noen få utvalgte steder i Trøndelag. Denne konserten er en gave til Vår Frue kirke i anledning at den har vært byens åpne kirke i 10 år. Les mer på trd.events!

