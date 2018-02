8 ting som skjer i helga i Trondheim!

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her har vi med åtte av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Festival: UKESJU

Hvor: Olavshallen

Når: Fredag og lørdag

Ukesju er en festival med studenter fra NTNU Institutt for musikk, med konserter på flere små scener i Olavshallen. I uke 7 har jazz-, klassisk- og kirkemusikkstudenter prosjektuke og denne munner ut i en minifestival med sjangeroverskridende konserter.

Her blir det forestillinger både for de minste og for de voksne. Se programmet og les mer om festivalen på trd.events.

Premierer på Trondheim Kino

Hvor: Nova og Prinsen kino

Når: Fredag

Hele syv forskjellige filmer har premiere på Trondheim Kino denne fredagen. For de minste kan kanskje «Peter Kanin» friste, der Prinsen kino forøvrig inviterer til tegneopplegg med filmen i foajeen på lørdag og søndag. For de voksne kan du se den Golden Globe-vinnende thrilleren «In the Fade», eller kanskje den Oscarnominerte «The Post» med Meryl Streep og Tom Hanks i hovedrollene. I tillegg har filmene «Sweet Country», «Still/Born», «Los Bando» og «Den of Thieves» premiere fredag.

BROR klubb LIVE: Gnukk (supp: Suncraft)

Hvor: Bror Bar

Når: Fredag, fra klokken 22.00

Fredag 16. februar entrer bandet Gnukk scenen i 2. etasje på Bror. Med seg har de gutta i stoner-rockbandet Suncraft.

Ifølge arrangørene beskriver bandet Gnukk seg best som avkommet om Jokke hadde gnukka Åge. Les mer om konserten på trd.events!

Konsert: Turbonegro

Hvor: Storsalen, Studentersamfundet

Når: Fredag, fra klokken 22.00

I forbindelse med plateslipp gjør Turbonegro noen få utvalgte konserter i Europa og USA. En av dem er i Trondheim og Storsalen på fredag! Aldersgrensa er 18 år.

NB: Konserten er utsolgt, så her må du høre med nære og kjære om noen har en billett til overs!

OL-stafetten for damer

Hvor: Torget i Trondheim

Når: Lørdag, klokken 10.00 til 12.00

Damestafetten skal vises på storskjerm på Torget! Det vil bli servert varm drikke til store og små, og en egen aktivitetsløype for barn. Eldar Rønning vil varme også opp før sending med OL-kahoot der du vil ha muligheten til å vinne et OL-pannebånd! Les mer om arrangementet på trd.events.

Sesongstart for Bondens Marked

Hvor: Torget i Trondheim

Når: Lørdag, klokken 11.00 til 16.00

Årets første Bondens Marked dukker opp på Torget denne lørdagen! Her kan du kjøpe maten direkte fra produsenten, der kjøttet kommer fra egne dyr, bærene er høstet selv og brødene er bakt i egen ovn. Les mer på trd.events.

Dag Sørås - Emokrati

Hvor: Olavshallen

Når: Lørdag klokken 19.30 til 21.00

Dag Sørås har vært fast inventar i «Mandagsklubben» i flere sesonger og er også med i podcasten «Dialogisk». Denne lørdagen kjører han live stand-up, med showet «Emokrati».

Sesongens siste hjemmehelg: Nidaros - Narvik

Hvor: Leangen Ishall

Når: Lørdag klokken 17.45, søndag klokken 10.30

Nok en hjemmehelg står for tur, og den blir attpåtil sesongens siste. Nidaros jakter tredjeplassen på tabellen, mens motstander Narvik allerede har sikret seg kvalik til Get-ligaen.

