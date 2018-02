9 ting som skjer i helga i Trondheim!

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her har vi med hele elleve av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!



Trondheim Calling

Hvor: 15 ulike scener i Trondheim sentrum

Når: Torsdag til lørdag

Trondheim Calling arrangeres for åttende gang 1.- 3. februar, med totalt over 100 konserter (!) på 15 ulike scener i Trondheim sentrum. Hele 83 artister er sluppet, og du kan kjøpe enten festivalpass for alle dagen, eller dagsbilletter. Dagspasset for torsdag er allerede utsolgt!

Innendørs paintball

Hvor: Trondheim Paintball

Når: Hver dag

Kanskje du skal dra med deg vennegjengen eller familien på litt action i helga? Trondheim Paintball har ny innendørsbane, der de bruker gummikuler i stedet for malingskuler. Ikke noe søl, ubegrenset bruk av ball! Les mer på trd.events.

Premierer på Trondheim Kino

Hvor: Prinsen kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Denne helga er det fire premierer på Trondheim Kino, og alle vises på Prinsen. C'est la vie! er en bryllupskomedie fra de samme regissørene av kino suksessen De urørlige, I, Tonya handler om den kontroversielle kunstløperen Tonya Harding, og Let the Sunshine In var åpningsfilmen til Director's Fortnight under Cannes 2017.

Den fjerde filmen er Coco, der Trondheim Kino byr på festpremiere med mexikansk mat fra Frida Restaurant i foajeen, dans og rytmer, ansiktmaling og premier. Les mer på trd.events!

Fredagsbuffet: India

Hvor: Stammen Cafe & Bar

Når: Fredag, 17.00 til 19.00

Under denne ukas fredagsbuffet på Stammen er det mat inspirert fra India som står på menyen. All mat er vegansk, og ganske økologisk! Les mer på trd.events her.

Brygga Sessions

Hvor: Brygga Studio

Når: Fredag, klokken 18.00

«Brygga Sessions» er en konsertserie der du kan være med når den ferskeste musikken i Trondheim blir spilt inn i Brygga Studio. På en session er det plass til rundt 30 publikummere som får ta del i intimkonserten – som både blir filmet og spilt inn samtidig. Fredag kveld er det bergensbandet 9 grader nord som kommer! Les mer på trd.events.

E-cup: Byåsen Elite - Vistal Gdynia

Hvor: Stjørdalhallen

Når: Lørdag, klokken 17.00 til 20.00

Igjen er det tid for håndball-lørdag, denne gang i Stjørdalhallen mot polske Vistal Gdynia. Nå står Byåsen med to seire og to tap i gruppe C før de to siste gruppekampene. Les mer om kampen her, på trd.events.

Nidaros - Grüner

Hvor: Leangen Ishall

Når: Lørdag klokken 17.45 og søndag klokken 16.00

Det er klart for hjemmehelg, og Oslo-laget Grüner Hockey kommer på besøk for dobbeltkamp. Det betyr kamper i Leangen Ishall både lørdag og søndag!

The Show Must Go On X

Hvor: Olavshallen

Når: Lørdag, klokken 21.00

Etter 10 år er en av Norges største hyllestsuksesser over for godt – Åge Sten Nilsen er av mange kåret til Skandinavias beste Queen- og Freddie Mercury-tolker. Eventyret startet i 2007 med premiere på forestillingen ”The Show Must Go On I” - og siden har Åge Sten Nilsens hyllest-show fremstått i en rekke versjoner under årenes løp. Denne lørdagen blir det show i Olavshallen, som du kan lese mer om på trd.events.

CG Bryllupsshow- og messe 2018

Hvor: Clarion Hotel & Congress

Når: Søndag, klokken 12.00 til 17.00

Skal du gifte deg i nær fremtid, eller har du bare lyst til å drømme deg bort i blonder og slør? Søndag skal Mona Grudt lede bryllupsshowet med 30 ulike utstillere knyttet til bryllup. Les mer på trd.events!

