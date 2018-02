- Han som tok kaka pissa oppi delikatessedisken. Den har vi forøvrig ikke lenger

Vi lar barrunden rulle videre, etter at Jørgen Dons på Raus utpekte Magnus Lykkelig som nestemann ut!



- Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

Barmedarbeider, Moskus.



- Hva gjør du når du ikke jobber på utestedet?

Prøver å bruke litt mer tid med barna, nå som jeg har pappaperm blir det forhåpentligvis det. Rekke over så mange konserter som mulig. Skulle selvfølgelig ha reist mer, men det er mer en livsstil enn en jobb, så er oftest å treffe på Moskus.



LES OGSÅ: Disse utestedene i Trondheim har de billigste drinkene

- Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

The Switch, Segue.



- Hva bestiller du aldri når du er ute?

Galliano Hot Shot og Slippery Nippel. Tatt seg ut det..

- Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

Hahaa, det er jo stadig noe nytt, hadde jo en her ei helg som trodde han eide baren for at han skulle feire bursdagen sin der, men han som tok kaka var han som pissa oppi delikatessedisken..

Den har vi forøvrig ikke lenger :-) Og han fikk som fortjent.



LES OGSÅ: - Han låste seg inn på jentetoalettet, og levde som en konge på den flasken med sukkerlake han hadde fått med seg

- Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

Enkelt! Aaron Lee Tasjan, David Ramirez og J.P Harris. Tror jeg treffer alle tre på Dino´s.

- Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

JP, Daniel På Hjørnet, lykke til :-)

LES OGSÅ: - En gjest gadd ikke vente på køen ned trappa, så han hoppet fra andre etasje