Disse utestedene i Trondheim har de billigste drinkene

Vi har hørt med utestedene!

Mange utesteder opererer med ulike priser avhengig av ukedag eller hvorvidt gjestene er studenter eller ikke. Det selges også ulik mengde av de ulike typene, så det tar vi hensyn til. Merk også at dette er en oversikt over prisene hos utestedene - ikke restauranter.

LES OGSÅ: Her åpnet en egen gin- og akevittbar i Trondheim

Se full oversikt over de ulike prisene hos utestedene nederst i saken!

Billigste øl

Sett bort i fra studentpriser og egne priser enkelte dager i uka, er det Bar Circus, The Mint og Wildside som byr på den billigste ølen.

På Wildside får du en 0,4 liter til 29 kroner, Bar Circus får du en 0,4 liter til 43 kroner, og på The Mint får du en 0,4 liter til 59 kroner. Verdt å nevne at på Good Omens kan du få en 0,33 Dahls på flakse til 35 kroner - på mandager.

Billigste glass med vin

Her er det definitivt billigst på The Mint, med 59 kroner for et glass vin - uansett ukedag. Både hos Bar Circus og Good Omen får du et glass rødt eller hvitt til 76 kroner, og på Fire Fine, Heidi's Bier Bar og Studentersamfundet til 79 kroner (medlemspris: 69 kroner).

Verdt å nevne at mange steder, som Tag, Café 3B og Fire Fine tar høyst 70 kroner for et glass - men på spesielle dager, vel og merke.

LES OGSÅ: Derfor blir du fyllesyk

Billigste drink

Her er det som regel lite som skiller utestedene fra hverandre, men det er uten tvil Diskoteket som oppgir den laveste prisen for en drink - nemlig 58 kroner.

Både Nattergalen, Bar Circus, Wildside og Studentersamfundet byr på drinker til 99 kroner (89 kroner som medlem på Studentersamfundet). Nattergalen har rimeligere priser for studenter, og Good Omen og Fire Fine har lavere priser utenom helg (se oversikten lenger ned i saken).

Billigste shot

Er du ute etter rabalder og er gira på en shot eller to?

Her varierer det på kruttet, men en rekke steder tilbys shots med lavere alkoholprosent til 15 kroner (Wildside,) 19 kroner (The Mint), 29 kroner (Studio 26 og Heidi's Bier Bar) eller 35 kroner (Good Omens).

Under finner du en oversikt fra alle utestedene Trd.by har fått priser fra. Noen av byens utesteder mangler, grunnet mangel på respons på våre henvendelser.

LES OGSÅ: - Jeg prøver å unngå alle typer shots, men innimellom skjærer det seg helt spektakulært

Bar Circus

Øl (0,4): 43 kroner

Vinglass: 76 kroner

Drink: 99 kroner

Shots: Fleste 86 kroner, men kamikaze, Sourz og andre likører til 69 kroner

Nattergalen Bar & Kjøkken

Priser for studenter, alle dager fra klokken 22.00 til 24.00:

Øl (Dahls 0,5): 69 kroner

Vinglass: 69 kroner

Drink (vodka battery): 79 vodka batteri

Bobler (Cava): 69 kroner

Shot (tyrker): 69 kroner





Er du ikke student, er det følgende priser som gjelder:

Øl (Dahls 0,5): 89 kroner

Vinglass: 84 kroner

Drink (vodka battery): 99 kroner

Bobler (Cava): 79 kroner

Shot: 89 kroner

LES OGSÅ: Her skal det poppe opp en nattklubb i Trondheim

Studio 26

Øl (Dahls): 49 kroner (torsdagspris)

Vinglass: 89 kroner

Drink (gin & tonic): 119 kroner

Bobler (kun hele flasker): 199 kroner (fredagspris)

Shot (sour fisk): 29 kroner

Barmuda

Øl: 77 kroner (0,4) og 102 kroner (0,6)

Vinglass: 82 kroner

Drink (med to komponenter): 103 kroner

Bobler (Cava og Prosecco): 82 kroner

Shot (Ga-Jol mm.): 79 kroner

Quiz: Hvor godt kjent er du på utestedene i Trondheim?

Good Omens

Øl: 62 kroner (0,4 tapp søndag til torsdag), 72 kroner (0,4 tapp fredag og lørdag). 0,33 Dahls på flaske til 35 kroner (mandager)

Vinglass: 76 kroner

Drink (vodkabasert): 54 kroner (onsdag og torsdag), 109 kroner ellers

Bobler (Cava): 79 kroner

Shot (små sure cola, små grønne mm.): 35 kroner (4 cl)

Tag

Øl (Dahls 0,4): 89 kroner

Vinglass: 90 kroner

Drink (alle med to komponenter): 121 kroner

Bobler (Cava): 90 kroner

Shot: 94 kroner/96 kroner (4 cl)

I tillegg har de after work på fredager mellom klokken 16 og 19. Da koster et glass vin 69 kroner, en 0,4 Dahls 65 kroner, en flaske Cava 300 kroner. Fredager kan du også kjøpe en bøtte med fem øl og en flaske Prosecco til 300 kroner.

LES OGSÅ: Disse restaurantene mener gjestene er på topp i Trondheim

Raus

Øl (Heineken 0,4 på fat): 69 kroner i ukedagene og 84 kroner i helgene.

Vinglass: 95 kroner

Drink (Gin & tonic, Rom & Cola o.l): 118 kroner

Bobler (Cava): 90 kroner

Shot (Kamikaze): 76 kroner

Café 3B

Øl (Dahls 0,5): 63 kroner (tirsdager) 84 kroner ellers

Vinglass: 55 kroner (tirsdager) 88 kroner ellers

Drink (Gin & tonic mm.): 95 kroner (tirsdager) 122 kroner ellers

Bobler (Prosecco): 50 kroner (tirsdag) 82 kroner ellers

Shot (Ga-Jol): 55 kroner (tirsdag) 78 kroner ellers

LES OGSÅ: Dette er de dyreste utestedene i Trondheim

Fire Fine

Øl: 60 kroner (midt i uken) 81 kroner (helg)

Vinglass: 60 kroner (midt i uken) 79 kroner (helg)

Drink: 69 kroner (midt i uken) 109 kroner (helg)

Bobler: 60 kroner (midt i uken) 70 kroner (helg)

Shots (ikke alle typer): 50 kroner (midt i uken) 89 kroner (helg)

Heidi's Bier Bar

Øl (Dahls): 79 kroner i ukedagene.

Vinglass: 79 kroner

Drink (husets drinker, som gin & tonic): 119 kroner

Shot (2 cl): 29 kroner (små - søte, sure, grønne osv) 39 kroner (jeger ol.)

LES OGSÅ: Derfor kommer du ikke inn på byen

Lille London

Øl (Dahls 0,5): 72 kroner (studentpris søndag til torsdag) 94 kroner ellers

Vinglass: 88 kroner

Drink (alle med to komponenter): 120 kroner

Bobler (kun hele flasker): 395 kroner

Shot (Fisherman): 92 kroner

Søstrene Karlsen

Øl (Dahls 0,4): 87 kroner

Vinglass: 98 kroner

Drink (gin & tonic): 118 kroner

Bobler: 95 kroner

Shot (fisk classic): 94 kroner

LES OGSÅ: - Til slutt, pillevrengt og full av angst, sparker han ut panelet på nedre del av døra, som kommer flyvende ut i lokalet

Wildside

Øl (0,4): 29 kroner

Drink: 99 kroner

Shot: 15 kroner

The Mint

Øl (0,4): 59 kroner

Vinglass: 59 kroner

Drink: 109 kroner

Bobler: 59 kroner

Shot: 19 kroner

LES OGSÅ: - Han låste seg inn på jentetoalettet, og levde som en konge på den flasken med sukkerlake han hadde fått med seg

Studentersamfundet

Øl (Dahls 0,5): 59 kroner (medlem) 75 kroner (ikke-medlem)

Vinglass: 69 kroner (medlem) 79 kroner (ikke medlem)

Drink: 89 kroner (medlem) 99 kroner (ikke-medlem)

Shot: 84 kroner (medlem) 89 kroner (ikke-medlem)



Diskoteket

Øl (Hansa 0,4): 49 kroner (ukedager) 78 kroner (helg)

Vinglass: 88 kroner

Drink (Pink IPA): 58 kroner

Bobler (Prosecco): 88 kroner

Shot (Underberger): 50 kroner