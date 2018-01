Disse tre kniver om å bli årets trønderske kafé

- Vi prøver å være usnobbete og jordnær, forteller Tony Jacobsen.

Han falt pladask for kaffe og barista-yrket da han begynte å jobbe på Java i Oslo. Han åpnet Jacobsen og Svart i 2015, og har nesten vært nominert til årets trønderske kafé hvert år siden da.

Vil ha mangfold i byen

Bristol Conditori, Sellanraa og Jacobsen & Svart er alle nominerte til å bli årets kafé i Ut-Awards. Hvem som stikker av med seieren blir klart førstkommende tirsdag.

- Det er kjempeartig å bli nominert, og det er veldig gode kandidater vi konkurrerer mot. Alle fyller vi et tomrom i byen, og alle gjør Trondheim til en rikere by.

Jacobsen er opptatt av at Trondheim skal ha stor variasjon, både når det gjelder kaffebarer og restauranter.

- Er det en ting jeg ønsker meg, så er det et enda større mangfold i Trondheim.

Jacobsen får støtte i dette fra Tore Øverleir, en av de fem driverne på Sellanraa. Han synes også det blir kjedelig hvis alle skal gjøre det samme.

- Jeg tenker at de nominerte viser at vi har behov for et mangfold i byen, og at folk har lyst til å prøve forskjellige ting. Det er kult at det er mulig å få til sted uten burger og kanelsnurr.

Startet av en vennegjeng

Øverleir og Jacobsen kjenner godt til hverandre gjennom kaffemiljøet som er i byen, og begge synes det er veldig stas å bli nominert.

Sistnevnte, Bristol Conditori, har ikke vært tilgjengelig for en kommentar. Men den tradisjonsrike kafeen har vært en del av bybildet i Trondheim i flere tiår, og er bare elleve år unna 100-årsjubileet.

Sellanraa bok & bar har derimot nettopp feiret sitt ettårsjubileum. De åpnet dørene i oktober 2016, og rakk akkurat å bli nominert til årets nykommer i samme prisutdeling.

- Hvordan har det første året vært?

- Det har vært kjempeartig og spennende. Vi har fordypet oss på våre fagområder, og vi er veldig glade for å ha blitt så godt kjente med så mange av gjestene våre. Jeg tror til og med vi kan si at vi har blitt noens stamplass, sier Øverleir.

- Hvordan har det vært å jobbe sammen med sine nærmeste venner?

- Det er kjempekult. Alle er veldig engasjerte i det vi holder på med. Vi kan diskutere ganske heftig. Men vi deler de samme målene og vi enes om det viktigste. Vi utfordrer hverandre til å bli bedre.

- En bit hverdagsluksus

- Hva kjennetegner Sellanraa?

- Vi forsøker å gi gjestene våre en følelse av hverdagsluksus, for eksempel via lunsjrettene laget av tidligere kokk på Credo og at vi har blant landets beste baristaer. Vi ønsker blant annet også at Sellanraa skal være stedet du går til om du skal ha et glass vin til lunsjen.

I tillegg har Sellanraa bøker og magasiner, både til låns og salgs.

- Vi håper på den måten å være et sted gjestene kan ta en timeout og hente ny inspirasjon.

Triggeren på Java

Jacobsen og Svart begynte før de flyttet til Ferjemannsveien.

- Det begynte i et bøttekott på Buran i 2012. Der åpnet jeg et kaffebrenneri, forklarer Jacobsen.

Den usnobbete stilen har han forsøkt å videreføre fra tiden på Java i Oslo.

- Det var utrolig sjarmerende. Vi hadde besøk fra alt fra de kongelige til lastebilsjåfører. Det var atmosfæren der som trigget meg til å bli i kaffebransjen.

Ærlig mat

Blant annet ble han veldig bevisst på nærkontaktet til råvarene, som for eksempel gjenspeiler seg i at de har sitt eget brenneri også i Ferjemannsveien.

- Vi ønsker et fokus på sporbare råvarer og gode produkter.

Blant framtidsplanene til Jacobsen & Svart er det å utvikle lokalet.

- Og å ha det gøy, og sørge for at kundene får fine små øyeblikk. Og å servere kaffe.

Også på Sellanraa er de opptatte av ærlig mat. De ønsker å skape en bedrift som er bærekraftig over tid.

- Vårt mål er å fortsette å være nysgjerrige og begeistret for våre fantastiske råvarer, knytte oss enda sterkere til våre flinke, bærekraftige leverandører, og å stadig inspirere og være et godt vertskap for våre gjester.

