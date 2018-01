- Trønderne lar seg fenge av Tour de France og jazzmusikere fra 40-tallet

I august åpnet Elin Dahlen Andersen og Richard Raburski fotokonseptet YellowKorner i Midtbyen. Konseptet med fotokunst har over 80 gallerier over hele verden, og dette i Carl Johans gate er det første i Norge.

- Det kommer mange innom, som plutselig oppdager at det er noe her. Det er populært særlig på lørdager, og det har hendt flere ganger at noen har vært innom opptil flere ganger, for så å ta med mann eller kone neste gang for å kjøpe, forteller daglig leder Elin Dahlen Andersen.

Begrenset opplag

Hvert bilde selges i et begrenset opplag, fra kunstnere fra hele verden. Opplaget er begrenset slik at ikke hvermansen kan ha det i stua, men heller ikke i så få eksemplarer at prisene skyter til himmels.

- De store fotografiene kommer i 200 eksemplarer, og er spredt over hele verden. Du risikerer ikke å ende opp med de samme fotografiene som alle naboene, og det blir ikke alt for dyrt heller, forklarer Andersen.

Hovedkontoret til YellowKorner er i Paris, og produksjonen av fotokunsten er i Polen. Det er ingen tilfeldighet hvilke fotografer som får stille ut og selge fotografiene sine i disse galleriene.

- Fotografene sender inn søknader som komitéen i Paris vurderer, eller så blir fotografene håndplukket. Vi får inn nye fotografier hele tiden, og blir noe utsolgt, er det tomt.

Trønderne er særegne kunder

- Vi ser at de trønderske kundene skiller seg ut fra kundene i andre land. Spesielt nok ser vi at fotografier av Tour de France og jazzmusikere fra 40- og 50-tallet fenger.

De forteller at det er stor variasjon blant kundene som handler fotokunst fra dem. Alt fra den vanlige mannen i gata, til storkaren som skal innrede hus. De har også hatt kunder nede i 18-årsalderen.

Allerede rundt åpningen i august var planen at galleriet skulle være kombinert med kafé og bokhandel. Inntil videre er det fortsatt mangel på kaffe og kaker.

- Vi tok en spansk en, og lot bokhandelen bestå av fotobøker, ler Andersen. Vi skal ha kaker fra Franske Nytelser, og regner med at sjenkebevillingen vi har søkt om blir klar denne uka.

Fotogalleriet har nå hatt åpent i litt over fire måneder, og er med det på mange måter i begynnelsen. Både Andersen og Raburski opplever at galleriet kanskje er noe uppdaget for mange, men at trønderne er tørste på fotokunst.

- Vi merker at det tar litt tid, vi er i begynnelsen ennå. Galleriet har en flott tanke bak, nemlig det å gjøre fotokunst tilgjengelig for flere.

- Dette er et fresht konsept, et galleri som ikke bare har malerier. Det er edgy, og noe som vi føler mangler i Norge, sier franskmannen Raburski, som også medgir at det kan ta litt tid å etablere seg i en by som Trondheim med en gang.

