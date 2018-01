Her åpner en egen gin- og akevittbar i Trondheim

Innerst i første etasje hos Lille London i Carl Johans gate fylles barhyllene med gin og akevitt. 45 typer av førstnevnte, og 25 varianter av den andre. Foreløpig.

- Vi synes at et slikt sted mangler i byen. Det er mye øl og egne vin- og cocktailbarer, og så har du Macbeth med whiskey og akevitt. Men vi mangler et sted som virkelig er gode på gin, sier barsjef hos Lille London, Tor Arne Skråmestø.

Med det åpner The Churchill Room Gin & Aquavit Bar nå på torsdag, en bar som skal driftes adskilt fra resten av Lille London.

- Beste barstolene i byen

Mange utesteder forsvinner, andre består. Lille London har vært en del av bybildet i Trondheim siden 1995, og har med det 23-årsjubileum i år. The Churchill Room har vært åpent siden 1999.

- Dette er et rom med utrolig mye sjel, og det skal være litt mørkt og en rolig stemning. Chesterfield-møblene skal vi ikke bytte ut - jeg tror disse stolene er de beste du kan sitte i på bar her i byen!

- Det blir litt som en bar i baren på bakrommet?

- Ja, det er inspirert av 1920-tallets speakeasy-kultur. Gin er erkebritisk, noe som passer oss veldig godt. I tillegg vil vi ha akevitt, vi er tross alt i Norge. Akevitten er virkelig på vei opp og frem internasjonalt også, sier Skråmestø.

I The Churchill Room er det Charlie Lundin som skal drifte baren. Han har jobbet i restaurantbransjen i litt mer enn ti år, og har blant annet jobbet som bartender på NordØst.

- De fleste har nok smakt en gin and tonic før, og har et forhold til den. I tillegg vil vi fokusere på klassiske cocktails med egne tvister, forklarer han.

- Vi vil nok ha et fokus på gin and tonic, laget på den ordentlige måten. Mange har nok smakt det på en kjip hjemmefest med lunken tonic i, sier en lattermild Skråmestø.

Idémyldring over et slag biljard

Det var først tidlig i desember de to begynte å diskutere mulige endringer av puben. Over et slag biljard i andre etasje med en øl i hånda, begynte ideen om en egen gin- og akevittbar å vokse frem. Med klarsignal fra eier og daglig leder har de fått nesten frie tøyler.

- Vi har lydisolert, og det blir nye hyller og det er en ny bar på vei.

- Blir det sport inne på The Churchill Room nå også?

- Nei, vi beveger oss nok litt bort fra det her inne. Men det er klart, vi lover å vise VM- og Champions League-finaler og når Rosenborg møter Molde, ler Skråmestø.

Inne i den straks åpningsklare baren er det plass til 40 personer, maksimalt 45. Med andre ord blir det en bar med en intim atmosfære. I første omgang vil denne delen av Lille London holde åpent onsdag til lørdag.

- Hva med dem som elsker Lille London akkurat som det er?

- Resten av Lille London vil ikke bli affisert, resten av puben vil fortsette å være det stedet som alle kjenner, og forblir uforandret. Vi vil selvfølgelig fortsette med biljard, sport og livemusikk, betrygger Skråmestø.

