Forrige uke var det Magnus Skjåk-Bræk hos Rot Vin & Brød som fikk bryne seg på spørsmål fra Trd.by. Der kastet han ballen videre til Ida von Stoltz på Røst Teaterbistro!

- Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

Nå jobber jeg på Røst Teaterbistro som vinkelner og restaurantsjef.

- Hva gjør du når du ikke jobber på restauranten?

Er mye ute og spiser, drikker god vin, prøver å reise endel for å samle inspirasjon, går turer med hunden og generelt koser meg med venner og familie. Det er alltid lange jobbdager i denne bransjen, så ønsker jo maks på fritiden.

- Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

Må innrømme at jeg er en sucker for 80-talls-klassikere..

- Hva bestiller du aldri når du er ute?

Bacardi vannmelon. Det verste jeg noen gang har smakt..

- Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

Hehe. Det er vel noen gode historier ute og går, men jeg må nesten holde de for meg selv. Men det er alltid artig når folk påpeker at de kjenner viktige folk. Bare sånn for å informere om det.

- Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

Ville ha festa med Nick Cave, Lady Gaga og Quentin Tarantino. Det tror jeg ville blitt en heftig kveld.

- Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

Synes neste runde burde gå til Øyvind Lindgjerdet i baren på NordØst.

