Åpnet dørene i fjor - allerede nominert til Årets trønderske utested

Ølbaren er stedet du kan danse på bordet og slippe alle hemninger. Utestedet på Solsiden har ikke vært i drift i et år engang før de karret til seg en nominasjon på Ut-Awards.

- Det er vi veldig glade for, det betyr mye for oss, sier daglig leder Fredrik Kulstad Holm.

Afterskistemningen manglet

- Hvorfor tror dere at Heidi's Bierbar ble nominert?

- Trønderne har tatt konseptet godt imot, og liker festen på Heidi's.

I løpet av de månedene de har hatt åpent har de klart å bli en sentral del av Trondheims uteliv. Selve konseptet Heidi's Bier Bar startet i København i 2004.

- Hvordan havnet dette konseptet i Trondheim?

- Vi merket at den gode afterski-stemningen manglet i byen. Siden den gang har vi sett at mange byer ønsker å ta til seg den atmosfæren som blir skapt på Heidi's. Trondheim er en stor by, med stolte utelivstradisjoner og vi ble løpende kontaktet for å overta lokaler. Da vi fikk muligheten til å åpne på Solsiden var det ikke noe tvil om at dette var den beste plasseringen for oss, forteller Holm.

Gigantisk klapp på skuldra

Da Holm fikk høre om konseptet til utestedet følte han at det var noe for han. Sammen med nestleder Bendik Småvik søkte de seg til Heidi's fordi de synes det hørtes spennende ut.

Nå anser han det som en gigantisk klapp på skulderen om Heidi's skulle være så heldig å stikke av med Ut-Awardsprisen for årets trønderske utested.

- Hvilke mål jobber dere mot akkurat nå?

- Vi er fremdeles de nye i byen, vi jobber ennå med å bli etablert hos folk i Trondheim, samtidig som vi ser på nye muligheter.

- Hvilke muligheter?

- Det får tiden vise.

Motiverende konkurranse

Holm forklarer at Heidi's ønsker å skape en helt spesiell stemning i ølbaren sin.

- Og vi liker å overraske. Dette jobber vi for hver eneste dag.

Han beskriver en vanlig kveld hos Heidi's som en kveld med masser av god allsang, hyggelig stemning og en fest for alle.

- Hvilke personligheter passer best på Heidi's?

- Alle, vi ønsker at alle kan komme på Heidi's og kose seg.

- Hva kan dere gjøre bedre?

- Vi jobber kontinuerlig med å optimere vår bedrift og søker inspirasjon til nye initiativer rundt omkring.

- Hvilke utfordringer har dere?

- Konkurransen i Trondheim er både god og motiverende. Det er mange flinke drivere og flotte utesteder, svarer Holm.

