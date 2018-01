- Det er superkult! Og selvfølgelig en ære, sier daglig leder Amanda Arnesson.

Hun har gått fra restaurantsjef til daglig leder på Tag i løpet av de to årene hun har jobbet der. Med andre ord begynte hun et halvt år etter at utestedet åpnet dørene.

Laget fotavtrykk

- Hvorfor tror du at dere ble nominert?

- Jeg tror det er fordi vi er både restaurant og nattklubb. Vi har hele konseptet fra bar, lounge, restaurant til nattklubb.

Sammen med eier og styreleder André Marius Grøtte resonnerer de seg fram til at de har vært nominert to ganger tidligere.

- Det er fryktelig stas. Det at vi har klart å lage fotavtrykk etter så kort tid tar vi som et tegn på at vi gjør noe riktig, sier Grøtte.

Smidig overgang

De forklarer litt om hvordan prosessen har vært siden de åpnet dørene, til i dag.

- Vi så at det fantes et marked for oss og vi har utviklet konseptet hele tiden. Og det må jo ha funket, for vi har hatt fullt nesten hver helg siden vi åpnet, forklarer Arnesson.

- Vi har to innfallsvinkler, og vi jobber med å få til en rød tråd og smidig overgang mellom nattklubb og restaurant, legger Grøtte til.

På grunn av dette har Tag på kort tid blitt plassen der den yngre garde kommer for å danse, samtidig som de for ikke lenge siden huset en 85-årsfeiring.

Her kan du stemme!

Går på live

På Tag er de opptatt av å skille seg litt ut, samtidig som de prøver å følge med på utviklingen på nattklubbfronten.

- Hva er bra med Tag?

- Beliggenheten, infrastrukturen, staben og allsidigheten. Man kan komme hit for en middag, også kan man fortsette festen.

- Hva kan dere bli bedre på?

- Det finnes alltid noe man kan bli bedre på, sier Arnesson.

- Masse, men vi øver hver kveld. Det som skjer her det er live, det er ikke noe opptak, så vi får hele tiden øvet oss på nye hendelser, legger Grøtte til.

En av utfordringene til Tag er ifølge dem selv at kundene er opptatt av å sjekke ut nye utested.

- Så vi jobber for å holde oss aktuelle og for å fortsette å levere, og fornye oss til enhver tid, sier Arnesson.

- Vi vil ha Tag på kartet. Når noen blir bedt om å ramse opp tre gode utesteder i byen vil vi at Tag skal komme automatisk, sier Grøtte.

Alle gode ting er tre

- Hva ville det betydd for dere å vinne?

- Det ville vært helt supert. Det er et kvalitetsstempel ettersom det er folket som stemmer oss fram. Alle gode ting er tre, sier de og satser på at denne gangen går de seirende ut av nominasjonen.

