- Jeg prøver å unngå alle typer shots, men innimellom skjærer det seg helt spektakulært

Vi er i restaurantland for tiden, etter at Stine Kjærstad Marthinussen på Bula Neobistro nå har utfordret Magnus Skjåk-Bræk hos Rot Vin & Brød!

- Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

Rot Vin & Brød, daglig leder og medeier.

LES OGSÅ: - Samme gjest velta juletreet på Brukbar tre år på rad

- Hva gjør du når du ikke jobber på restauranten?

Siden vi er helt nyoppstarta har jeg stort sett ikke rukket å gjøre annet enn å spise og sove på fritida mi. Men i fjor vinter startet jeg opp klubb-konseptet Another Trondheim med min gode venn YUUKi MC. Så når ting normaliserer seg litt mer her på Rot, skal jeg i gang med å arrangere noen skikkelig feite klubbkvelder igjen.

LES MER: De to idealistene Yuuki og Magnus vil sette Trondheim på kartet

- Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

De få gangene jeg går ut for musikkens del liker jeg å høre ny musikk. Så ofte er de beste låtene de jeg aldri har hørt før og ikke aner hva heter.

- Hva bestiller du aldri når du er ute?

Fernet. Jeg prøver egentlig å unngå alle typer shots, men innimellom skjærer det seg helt spektakulært.

- Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

Folk gjør veldig mye rart når de har kommet langt nok ned i vinflaska, men synes ikke det passer seg for restaurantfolk å oute det i all offentlighet. «What happens at Rot…» osv. ;)

LES OGSÅ: - En gjest gadd ikke vente på køen ned trappa, så han hoppet fra andre etasje

- Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

Nå er jeg veldig lite opptatt av kjendiser. Men har noen kjempekule venner som ikke jobber i utelivsbransjen, og som jeg derfor treffer alt for sjeldent. Velger heller en real fest med dem enn en kjendisfest når som helst.

- Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

Ida Stoltz på Røst.

LES OGSÅ: - Det tok tre store voksne for å roe henne ned. Vi fikk seinere vite at hun var vektløfter!