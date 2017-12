Lei av ribberester? Disse restaurantene har dørene åpne i romjula

Vi har tatt en internett-sveip over restaurantene i byen, for å finne ut av hvor du kan dra ut for å spise i romjula.

Vi har utelukket restauranter der vi ikke fant oppdaterte hjemmesider eller sosiale medier med åpningstider for jula. Men vi tar gjerne imot åpningstider på mail om vi har gått glipp av noen: line.pevik@adresseavisen.no :)

LES OGSÅ: Disse restaurantene mener gjestene er på topp i Trondheim

Sot Bar & Burger

Sot Bar & Burger åpner klokken 20.00 andre juledag. Onsdag 27. desember til lørdag 30. desember åpner de dørene klokken 13.00, men holder stengt nyttårsaften og første nyttårsdag.

Graffi Solsiden

Sot Bar & Burgers nabo, Graffi på Solsiden, holder stengt lille julaften og til og med andre juledag, men holder åpent fra 27. desember til 30. desember - fra klokken 13.00-22.00. Nyttårsaften og første nyttårsdag holder restauranten stengt, men åpner igjen klokken 11.00 andre nyttårsdag.

LES OGSÅ: På kort tid har det åpnet to vinbarer i Trondheim

San Sebastian

San Sebastian åpner også først 27. desember, og holder åpent til og med nyttårsaften. Dette gjelder både restauranten på Solsiden og på Torget. På Solsiden holder de åpent klokken 11.00-22.00 alle disse dagene, mens de åpner klokken 11.00 på Torget - unntatt nyttårsaften, der San Sebastian på Torget åpner 16.00.

Selma Bar og Pizza

Pizzarestauranten åpner dørene onsdag 27. desember, og har åpent hver dag fra klokken 13.00 til og med lørdag 30. desember. De holder stengt både nyttårsaften og første nyttårsdag.

QUIZ: Hvor godt kjent er du på utestedene i Trondheim?

Nordøst

Andre og tredje juledag holder Nordøst baren åpen fra klokken 19.00-22.00, og 28. og 29. desember holder restauranten åpent fra 17.00. 30. desember holdes årets siste champagnelunsj, med åpent fra klokken 13.00. Nyttårsaften til andre nyttårsdag holder Nordøst stengt.

Una Pizzeria e Bar

Også Una åpner først onsdag 27. desember, og holder dørene åpne til og med lørdag 30. desember fra klokken 13.00 hver dag. Restauranten er steng nyttårsaften og første nyttårsdag, og vil ha vanlige åpningstider fra 2. januar.

LES OGSÅ: Her kan du dra ut på byen - på selveste julaften

Bakgården Bar og Spiseri

Er du lei julemat hjemme allerede andre juledag, holder Bakgården, som Sot, åpent denne dagen. Andre juledag og frem til lørdag 30. desember holder restauranten åpent fra klokken 16.00, i tillegg til at de har åpent på nyttårsaften mellom klokken 17.00 til 21.00.

Frati

Er italiensk tingen om du er lei julemat, har Frati åpent 27. desember til 30. desember mellom klokken 13.00 og 22.00. Restauranten holder stengt nyttårsaften og første nyttårsdag, men vil ha vanlig åpningstid fra 2.januar.

LES OGSÅ: Dette tjente utelivskjempene i Trondheim

Le Bistro

Ønsker ganen din fransk mat i romjula åpner Le Bistro dørene 27. desember og har åpent til og med 30. desember, alle dager fra klokken tolv om formiddagen til tolv på kvelden. Fra nyttårsaften til 2. januar holder de stengt.

Bror Bar

Bror Bar åpner onsdag 27. desember og holder åpent til og med lørdag 30. desember, fra klokken 12.00 til 20.00. Nyttårsaften og frem til 2. januar er det stengt.

LES OGSÅ: Småspiser du, eller er du sulten hele tiden? Da bør du spise dette

Egon

Samtlige restauranter, Egon Søndre, Prinsen, Tårnet og Solsiden åpner dørene andre juledag klokken 11.00, med noe ulik stengetid. Videre har de åpent hver dag i mellomjula. I tillegg har alle åpent både nyttårsaften og første nyttårsdag!

Tag Restaurant

Tag Restaurant åpner først klokken 22.00 andre juledag, men fra onsdag 27. desember til lørdag 30. desember holder de åpent fra klokken 11.00. Tag har stengt både nyttårsaften og første nyttårsdag.

LES OGSÅ: Kalorimerking kan få oss til å bestille sunnere mat

Søstrene Karlsen

Her åpner de dørene onsdag 27. desember og har åpent fra klokken 11.00 til og med lørdag 30. desember. Restauranten holder stengt nyttårsaften og første nyttårsdag.

Sushi Bar

Restauranten i Ravnkloa har åpent 27. desember til 30. deseber fra klokken 15.00, og har også åpent for takeaway eller bestilling i nettbutikk nyttårsaften. Første nyttårsdag holder de stengt.

Sushi Bar Solsiden og på Heimdal holder stengt hele romjula, mens Sushi Bar Torvet holder åpent fra onsdag 27. desember til lørdag 30. desember fra klokken 11.30. På sistnevnte holdes det stengt nyttårsaften til 2. januar.

Cowsea

Fra lille julaften og til og med andre juledag holder Cowsea stengt. 27.-30. desember holder restauranten åpent mellom klokken 15.00 og 22.00, men stenger dørene igjen nyttårsaften og frem til 4. januar. Da åpner de igjen klokken 15.00.

Døgnvill Burger

Julaften til andre juledag er Døgnvill Burger i Trondheim stengt. Burgerstedet holder også stengt på nyttårsaften, men har åpent klokken 12.00-23.00 27. desember til 30. desember!

Alma's

I romjula åpner Alma's dørene igjen onsdag 27. desember, og holder åpent klokken 11.00 til 19.00. Nyttårsaften og første nyttårsdag holder de stengt.

Cafe Løkka

Cafe Løkka holder stengt julaften og første juledag, men holder åpent fra klokken 11.00 til 02.00 fra andre juledag til og med 30. desember. Nyttårsaften og første nyttårsdag holder de stengt.

SJEKK UT DETTE: Trd.by søker unge, engasjerte stemmer!

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook