Derfor kommer du ikke inn på byen

- Det er som regel beruselsesgrad det stort sett går på, noe som også er en skjønnsmessig vurdering som ikke alltid er så lett. Noen ganger er det ingen tvil, du ser enkelt når folk er helt på bærtur, forklarer Per Magne Tronvoll, daglig leder i PCM Security.

Den daglige lederen opplever at folk flest oppfører seg når de er ute på byen, og at de fleste hører etter om ordensvaktene ikke vil slippe dem inn. Likevel er det alltids noen som står igjen utenfor når resten av vorset går inn på utestedet.

LES OGSÅ: Dette tjente utelivskjempene i Trondheim

Hva ser dørvaktene etter? Tronvoll forklarer:

#1: Du gjør «ablegøyer» på vei til uteplassen

Noen ganger er det vanskelig for ordensvaktene å få oversikt over tilstanden til folk om det er en lang og uoversiktlig kø. Mange blir derimot observert allerede før de kommer fram.

- Ofte kan vi oppdage for berusede personer allerede i gata, og observerer oppførsel som vi ikke aksepterer. Det kan være ustødig gange, utagerende oppførsel, og ser vi for mye ablegøyer, kan det tyde på et for stort inntak av rusmidler, fortrinnsvis alkohol.

I tillegg nevner Tronvoll at dårlig finmotorikk i forbindelse med å forevise legitimasjon eller ordne betaling for inngang er noe de er obs på, og høyrøstet og brautende oppførsel kan også være en god indikator på åpenbar beruselse.

LES OGSÅ: Under 20? Her er utelivsguiden for deg

#2: Du drikker medbrakt alkohol i køen

Tronvoll forklarer at ulike eiere og drivere av utestedene ønsker å ha ulike regler. Ordensvaktene får gjerne en veiledning, eller så samarbeider eier og driver med ordensvaktene om en felles instruks om hvilke regler som gjelder.

- Noen har instruks om å ikke slippe inn folk som nyter medbrakt alkohol mens de venter i kø utenfor for å slippe inn, eller på fortau eller trapp umiddelbart utenfor. Noen ganger kan du berge ved å tømme ut eller gi fra deg drikken når vi ber om det, men begynner du å nekte da, slipper du i alle fall ikke inn.

#3: Du er en hissig kranglefant

Det er ingen tvil om at det å være ordensvakt på utesteder kan være en utfordrende jobb, fordi det er ikke alltid så greit å vite hvilken tilstand folk som har drukket er i. Det erkjenner den daglige lederen.

- Vi gjør feil vi også, og det er viktig at vi ikke blir så strenge at de som oppfører seg bra også blir stoppet. Jeg har flere ganger selv opplevd at noen for eksempel har snubla i en kantstein, og har sett veldig beruset ut. Etter en dialog oss imellom viser det seg at inntaket ikke har vært særlig høyt, og vedkommende finner frem legitimasjon uten problem. Da er det bare å innrømme feilen - det viser styrke å kunne gjøre om en avgjørelse også.

- Når slike ting skjer, er det viktig å ikke hisse seg opp?

- Ja absolutt. Begynner vedkommende umiddelbart å krangle og bli hissig, kan det kanskje se ut til at han eller hun var for full likevel. Folk må ha et bedre gangsyn enn som så, snakk til oss med respekt og vær rolig, og forklar situasjonen.

LES OGSÅ: Flere menn faller for fristelsen til sexkjøp i julebordsesongen

#4: Du er ikke kledd etter utestedets kleskode

Tronvoll forklarer at det er ganske vanlig med en viss form for ønsket kleskode fra eier og drivers side. Her kan det også være strenge regler.

- «Pent antrekk» kan være et vidt begrep, men i dag anser vi for eksempel ikke joggebukse og en skitten t-skjorte med masse kaffeflekker som pent antrekk. Til samme tid kan det med hettegenser og caps for å nevne noe, være litt verre. Noen tillater ikke caps, men hva gjør vi om det er en dyr, flott caps som står i stil med resten av det pene antrekket, undrer Tronvoll.

- Det må være utfordrende med ulike trender i motebildet også?

- Ja, det med trender er vanskelig. Det viktige er at man ikke forskjellsbehandler, uansett årsak. Det er eiers rett å bestemme reglene, og noen ønsker for eksempel ikke ubehageligheter som kan oppstå om rivaliserende mc-folk med ryggmerke eller fotballsupportere med supporterantrekk slipper inn, for å nevne noe.

Mange utesteder nekter også gjester som er utkledd, altså i kostymer. Tronvoll forklarer at dette ofte gjelder for utdrikningslag, som mange steder ikke ønsker på grunn av stor sjanse for overskjenking.

LES OGSÅ: Flertall for at Polet kan overta taxfree-salg

#5: Du er rett og slett for full

- Ustø gange, vel mange støttesteg og snøvlende tale kan indikere at du har fått i deg for mye å drikke, og slipper derfor ikke inn. Det er klart at noen har disse kjennetegnene på grunn av sykdom, og det har vi opplevd. Da tar vi en dialog på det, og ofte har vedkommende med seg noe som kan bekrefte dette.

Tronvoll forklarer at grensa for å være åpenbart beruset kan nås relativt raskt, og om vaktene ser du er på bristepunktet til å krysse over til overstadig beruset, kan det hende du blir værende utenfor.

- Ser vi at gjesten ikke vil tåle én øl til, da vet vi at han eller hun vil skaffe oss et problem innen kort tid.

Ordensvaktene tar alltid en dialog med personer der de er usikker på beruselsesgraden før de tar en endelig avgjørelse, forklarer Tronvoll.

LES OGSÅ: Sånn gikk det på ølyoga: - Drikk på innpust, rap på utpust

Helsedirektoratet: Her går grensa

Helsedirektoratet har lagt ut en guide over hvor beruset du kan være for å få komme inn på byen. Tronvoll forklarer at også ordensvaktene i Trondheim bruker denne veiledningen aktivt, spesielt under opplæring.

Under lett påvirket står det følgende:

Oppstemt

Færre hemninger

Mer pratsom

Hever stemmen

Under åpenbart påvirket, står dette:

Uoppmerksom

Vanskeligheter med å feste blikket

Snakker utydelig

Problemer med å gå rett

Ofte høyrøstet

Kan virke forstyrrende på andre gjester

LES OGSÅ: Bruk av rusmidler og røyk synker drastisk blant norsk ungdom

Felles kamp mot narkotika

Politiet, utelivsbransjen og kommunen har en felles kamp mot narkotika på utestedene i Trondheim, kalt «SNOK», som står for Stopp narkotika OK. Tronvoll forklarer at ordensvaktene har et stort fokus på denne kampanjen, og en tett dialog med politiet om de skulle observere enten bruk eller salg av narkotika.

- Vi tar et aktivt grep og standpunkt for å få mindre narkotika på uteplassene. Vi skal på en måte snoke litt, men det er også viktig at vi ikke mistenker alle og enhver.

Selv har ikke Tronvoll tall eller en opplevelse av at det er blitt mer narkotikabruk i utelivet i Trondheim.

- Jeg tror nok ikke jeg kan si det nei. Det er nok mye partydop, men har ikke merket noen spesiell økning. Vi håper SNOK har litt betydning der.

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook