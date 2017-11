Det spilles opp til konserthelg i Trondheim

Konserter, show, foredrag og julegatetenning står på kalenderen vår over noe av det du kan finne på i helga:

Trondheim Dokumentarfestival

Hvor: Cinemateket, Propellen teater og Dokkhuset

Når: Torsdag - søndag

Lørdag startet den niende utgaven av Dokumentarfestivalen, som varer til og med lørdag 18. november, med et avslutningsarrangement i Verkstedhallen søndag. Her kan du oppleve en miks av det ypperste innen alle tenkelige dokumentarformer, som teater, kunst, bøker, foto, film, radio og musikk.

Konsert: Cezinando

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag. Dørene åpner 20.00, konsertstart 21.00

Den 21 år gamle hiphop-artisten gjester nok en gang Trondheim, og denne gang Byscenen. Han var 16 år da han slapp sin debut-EP, og kom to år senere med sin første plate. Han har vunnet Urørtfinalen i 2016, Årets nykommer på P3 Gull og Årets tekstforfatter under Spellemann, samme år. Aldersgrensen er 18 år.

NB: Konserten er utsolgt, så her må du holde øyne og ører åpne om det dukker opp billetter andre ikke trenger!

Kjønn og skeivhet i norsk pop og rock

Hvor: Rockheim

Når: Torsdag, start klokka 19.00

Torsdag kveld holder Agnete Eilertsen, musikkviter med en PhD fra Institutt for rytmisk musikk ved Universitetet i Agder, musikkforedrag på Rockheim. Her utforskes ulike skeive strategier i en moderne, norsk kontekst. Bruker norske artister virkemidler til å utfordre kjønnsnormer, og hva kan dette fortelle oss om kulturen, tiden og samfunnet vårt?

Hvorfor det? Med Trond-Viggo Torgersen og Tore Sagen

Hvor: Samfundet, Storsalen

Når: Torsdag, start klokka

For den nysgjerrige med mange brennende spørsmål om stort og smått kan en tur til Samfundet være alfa omega torsdag kveld. Trond-Viggo Torgersen og Tore Sagen oppfordrer publikum til å spørre om absolutt hva som helst, og oraklene på scenen forsøker å svare etter beste evne.

NB: Showet er utsolgt, så her må du holde øyne og ører åpne om det dukker opp billetter andre ikke trenger!

Stand Up Trondheim: Uprøvd

Hvor: Kudos og Nattergalen

Når: Torsdag, Kudos start klokka 19.00, Nattergalen start klokka 21.30

Komikerne i Trondheim entrer scenen for å teste om deres nyeste vitser funker som de skal. Her kan også nykommere få prøve seg for første gang - så her kan alt skje!

Boligmesse

Hvor: Trondheim Spektrum

Når: Fredag, start klokka 12.00, og lørdag og søndag med start klokka 10.00

Denne helga arrangeres boligmessen i Trondheim Spektrum, hvor den har vært flere år på rad. Her kan du oppleve nyheter og få inspirasjon til ditt neste prosjekt hjemme, på hytta eller til uterommet. I tillegg til fagfolk og utstillere kommer også Otto Robsahm fra «Sinnasnekker'n»!

Konsert: Sigrid

Hvor: Samfundet, Storsalen

Når: Fredag, start klokka 21.30

Popyndlingen Sigrid (20), med ultrahiten «Don’t Kill My Vibe» opptrer på Samfundet på fredag! Hun har blant annet gjestet James Cordens The Late Show og Jools Holland - og skapte en magisk konsert på Marinen under årets Pstereo.

NB: Konserten er utsolgt, så her må du holde øyne og ører åpne om det dukker opp billetter andre ikke trenger!

Lyden av 2018

Hvor: Byscenen

Når: Fredag. Dørene åpner 1930, arrangementet starter 20.00

Trondheim Calling og Byscenen inviterer til en spennende konsertkveld på fredag. På tre ulike scener på Byscenen vil et titalls unge og lovende artister fra Trøndelag opptre. Nå etablerte artister som Pom Poko, Highasakite, Rytmeklubbe, Bendik, Broen og The Fjords har alle vært demoartister på festivalen tidlig i sine karrierer.

Premiere: Ekspedisjon Knerten

Hvor: Prinsen Kinosenter

Når: Lørdag, start klokka klokka 12.15

Har du småsøsken eller barn, eller er du rett og slett glaf i Anne-Cath. Vestly? Kanskje du vil dra på kino i helga? Ekspedisjon Knerten har premiere på Prinsen kino lørdag. Her er det så absolutt mulig å komme i skikkelig førjulsstemning.

Julegatetenning med Askepott og Prinsen

Hvor: Midtbyen

Når: Lørdag, start på Cicignongs plass klokka 16.00

Førstkommende lørdag tennes julegatene i Midtbyen og med det senker julestemninga seg for alvor over Trondheim. Dette er forøvrig rekordtidlig! Askepott er med på tenningen, og trenger Trondheims befolkning til å hjelpe med å tenne julelysene. Prinsen er der også, med et par sko som Askepott har mistet på Stiftsgårdsballet..

Konsert: Gabrielle

Hvor: Samfundet, Storsalen

Når: Lørdag, start klokka 21.30

Det er sannelig litt av en konserthelg i Trondheim i helga, og har du lyst til å oppleve «Fem Fine Frøkner» med Gabrielle må du på Samfundet. Konserten har 18-årsgrense.

NB: Konserten er utsolgt, så her må du holde øyne og ører åpne om det dukker opp billetter andre ikke trenger!

Konsert: VAMP

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag. Dørene åpner 19.00, konsertstart 20.00

I oktober slapp Vamp sitt ellevte studioalbum, og har i den anledning lagt ut på turne. På lørdag kan du høre både kjente og mer ukjente sanger på Byscenen! Konserten har 20-årsgrense, og det er fortsatt ledige billetter.

RBK - Viking

Hvor: Lerkendal

Når: Søndag, start klokka 18.00

Det har gått gjetord om den lenge ventede gullfesten, og selv om gullet allerede er sikret, er det nå på søndag det brygger opp til fest. Vi får både seriemesterpokal og gullmedaljer, i det som blir årets siste seriekamp på Lerkendal. Fyrverkeri skal det også bli, som et symbol på at vi er hele Norges nummer én.

Konsert: Ida Jensus med Trondheimsolistene

Hvor: Olavshallen, Lille sal

Når: Søndag, start klokka 20.00

Med seg på laget denne søndagen opptrer Jenshus med Trondheimsolistene i Lille sal. Her skal det nye albumet, «Two Worlds», feires.

NB: Konserten er utsolgt, så her må du holde øyne og ører åpne om det dukker opp billetter andre ikke trenger!

