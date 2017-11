9 spenstige ting du kan finne på i helga

Dette er på ingen måte en full oversikt over alt som foregår i trønderhovedstaden i helga, men noen finfine tips om ni ting du kan gjøre!

I blanke messingen

Hvor: BUL-salen (Guldevangen hotell)

Når: Torsdag, fredag, lørdag og søndag, start klokka 19.00

Et struttende ensemble på 25 skuespillere og musikere byr opp til en humoristisk musikal, fra torsdag til søndag. Musikalen handler om fem langtidsledige stålarbeidere fra Sheffield i Nord-England. En Chippendales-tropp skaper stor begeistring blant kvinnene i området, og karene bestemmer seg for å gjøre noe tilsvarende.

Ølsmaking

Hvor: Antikvariatet

Når: Fredag, start klokka 17.00

På Antikvariatet kan du denne fredagen lære å bruke sansene når du smaker på øl! Du får lære om hvor smaken og lukten komme fra - og om man kan man lukte seg frem til feil i ølet?

Mørkerommet #1: MoonLooper

Hvor: Teaterhuset Avant Garden

Når: Fredag, start klokka 19.00

Billedkunstner Sigrid Bendz og scenekunstner Lea Baschs viser frem sitt videokunstverk «MoonLooper». Verket er en maksimalistisk videocollage, laget med utgangspunkt i ritualer og tabuer knyttet til menstruasjonssyklusen. Se en smakebit i videoen under!

TM: Live 2017 #Finale!

Hvor: Nidelven Bar & Scene

Når: Fredag, start klokka 20.00

Dette er Midt-Norges største, eldste - og kanskje feteste livemusikk-konkurranse. Ti håndplukkede artister fra hele landsdelen skal konkurrere om å bli den 56. mesteren. I tillegg til ekspertpanelet er også publikum med på å stemme frem den beste!

Arkivdagen: Forbrytelse og straff

Hvor: Arkivsenteret Dora

Når: Lørdag, start klokka 11.30

For den historieinteresserte kan en tur i arkivene på Dora være tingen. Det blir konsert og foredrag om forbrytelse og straff, samt omvisning i Statsarkivets magasin - men vekt på kriminalsaker. Du kan også få mulighet til å se ubåtbunker Dora fra innsiden!

Putti Plutti Pott

Hvor: Store sal, Olavshallen

Når: Lørdag og søndag, med fem forestillinger totalt

Jaggu er det jul igjen! Eller, nesten da. Men juleoppsetningene begynner allerede nå, og på lørdag og søndag har du flere muligheter til å se juleklassikeren Putti Plutti Pott i Olavshallen! Det er tre forestillinger på lørdag, og to på søndag.

Juleevangeliet - The Smash Hit Musical

Hvor: Trøndelag Teater, Hovedscenen

Når: Lørdag, start klokka 18.00, og fremover nesten daglig

Anna of the North

Hvor: Astrum grill og skybar, Clarion Hotel & Congress

Når: Lørdag, start klokka 21.00

Anna of the North er en duo bestående av Anna Lotterud fra Gjøvik og Brady Daniell-Smith fra New Zealand. Sammen har de nylig sluppet sitt debutalbum, og i den anledning gjør de sin første headlinerkonsert i Trondheim.

Trd.by har tatt en prat med Lotterud i anledning konserten!

D2: Forsider i 10 år

Hvor: Modul 35

Når: Lørdag, start klokka 19.00

D2 er Dagens Næringslivs fredagsmagasin, og feirer 10 år! Sammen med bilderedaktør i D2, Nils Vik, viser Modul 35 et utvalg forsidebilder. Utstillingen markerer starten på Trondheim Dokumentarfestival, som holdes 11-18. november.

