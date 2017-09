Her er 8 ting du kan gjøre i helga

Trondheim har mange aktiviteter å by på i helga, og her har vi samlet et knippe av dem.

Fredag

Er du gira på en heftig dansefredag bør du dra på Hiphipsamfundet, en helaften på Samfundet med konserter, DJs og andre elementer fra hiphopens verden. Dørene åpner klokken 21.00, og artister som Philip Emilio, Hester V75, Pasha, Tommy Tee/Oscar Blesson, Tøyen Holdning, skal opptre. I tillegg blir det dance-battles og radiosending fra eventet!

Vegansk ost og vinkveld arrangeres av Trondheim Vegan Fair klokken 19.00 på Stammen Cafe og Bar. Her får du smake på forskjellige veganske oster og vin, og fra klokken 20.00 blir det en akustisk intimkonsert. Arrangementet er en del av Klimafestivalen i Trondheim, og har fri adgang!

Trondheim Tattoo Convention går igjen av stabelen, og fredag 1. september til søndag 3. september kan du besøke internasjonale og nasjonale kvalitetsartister i 4. etasje på Nova Hotel & Konferansesenter. Her blir det også tatoveringskonkurranse for publikum. Fredag åpner messen klokken 19.00, og på lørdag og søndag kan du komme fra klokken 10.00.

Lørdag

Klokken 12.00 kan du bli med på guidet myrtur, som skal markere overgangen mellom Klimafestivalen og Friluftslivets uke. Turen går over Fuglmyra på Tullvan i klæbu, og både Naturvernforbundet og kunnskapsrike myreksperter fra NTNU Vitenskapsmuseet blir med på safari.

Flere år på rad har basseentusiaster samlet seg på Lademoen for Verdensmesterskap i basse, og på lørdag klokken 13.00 er det igjen tid for konkurranse på Lademoen kunstnerverksted. Riktignok er sjansen relativt liten for å oppleve konkurrerende nasjonaliteter fra alle kontinent, men det er vel heller ikke det som er poenget. Kom for å se bassespillere i verdensklasse, eller kost støv av gamle basseskills og delta selv!

Glad i øl og jazz? Denne lørdagen starter lørdagsjazzen på ØX Tap Room opp igjen. En trio bestående av Magnus Skaug på gitar og Julian Haugland på bass, med en varierende tredjeperson fra gang til gang, vil fylle kjelleren med musikk og gode vibber. Arrangementet starter klokken 15.00.

Søndag

Bryggerekka Bruktmarked arrangerer sommerens siste marked, og mellom klokken 10.00 og 16.00 kan du ta turen til markedet som holder til utendørs i Kongens gate allmenning i Kjøpmannsgata. Utvalget varierer fra gang til gang, og du kan finne alt fra brukte gjenstander, bøker, sykler, LP-plater og en matbit.

Er du i det historiske lunet kan du bli med på en guidet sykkeltur mellom Trondhjems Sjøfartsmuseum og Dora. Omvisningen Havna under hakekorset tar for seg et mørkt kapittel av havnehistorien, og inkluderer en omvisning inne i Dora-bunkeren. Ta med egen sykkel eller lei en bysykkel!