Under 20? Her er utelivsguiden for deg

Det er mange ulike utesteder for enhver smak i Trondheim, men de opererer med ulike aldersgrenser. Noen steder har aldersgrenser på 20, 23 eller 25 år. Her får du derimot en oversikt over stedene som gjelder for deg som er litt yngre!

Provincialen

Siden høsten 2016 har utestedet Provincialen vært en del av Frimurerlogens tilbud. Denne delen av bygget har vært et utleielokale lenge, og i snart ett år har det altså vært en nattklubb med 18-årsgrense.

- Det er åpent på lørdager, men Frimurerlogens største kunder er linjeforeninger. Foreningene med band har ofte arrangement også ellers i uken, sier kommersiell manager i Frimurerlogen, Odin Johansen.

Lokalet har en scene der det ofte er liveband som opptrer. Dette kan være logens egne livemusikere, linjeforeningsband eller andre «up-and-coming» trønderske artister.

- Det er en blanding av elever fra videregående og studenter som enda ikke er fylt 20 som kommer. I tillegg ser vi at en del eldre også kommer innom litt tidligere på kvelden, forteller Johansen.

Provincialen har nemlig et bredt utvalg av champagne, noe også andre kundegrupper utnytter seg av.

- På nettsiden deres står det at dere er en nattklubb med høy champagneføring. Hva legger dere i det?

- Vi har et bredt utvalg av champagne, noe det går en del av. Da blir det litt show i lokalet med fyrverkeri, og da går det gjerne en flaske i timen.

Nattklubben er en del av Frimurerlogen som ligger i Kongens gate 3.

Mormors Stue

- Vi har forsøkt å gjenskape den gode følelsen du får når du kommer hjem til mormor. Vi har gammeldags interiør med blondeduker og blondegardiner, forklarer daglig leder Rune Moe.

Mormors Stue er drevet som kafé og vertshus helt siden 1994, og mandag til lørdag er det 18-årsgrense fra klokken 18.00 og utover kvelden.

- Mormor er gjerne synonymt med det uformelle, og her skal alle føle seg velkommen. Vi har ingen kleskode eller lignende, dette er en plass for alle, sier Moe.

På dagtid har kafeen en god miks av gjester i alle aldre, men Moe forklarer at det er mest studenter og 18-19-åringer på kveldstid. Ofte reserverer studentforeninger bord og rom for å arrangere ulike aktiviteter, som for eksempel quiz.

-Bestemødre kan være litt treige med å henge med på trendene, så foreløpig arrangerer vi ikke slike arrangementer selv. Men det skal vi ikke utelukke for fremtiden, sier Moe.

Studentersamfundet

- På Samfundet har vi ni lokaler med barer, der tre av disse har spritservering over 20 prosent, og dermed har tjueårsgrense. Samfundet er åpent for alle over 20 år, og studenter ved høyere utdanning over 18 år, forklarer gjengsjef for kafé- og serveringsgjengen, Nanna Moland Wahl.

De seks barlokalene for dem under 20 år har hvert sitt særpreg. Gjengsjef Wahl oppsummerer de ulike barlokalene på følgende måte:

Bodegaen: Nattklubb med up-beat musikk. Åpent fra klokken 22.00 i helgene.

Rundballen: Et uformelt, rolig minglelokale.

Edgar: Samfundets stue. Kafé på dagtid og koselig barstemning på kveldstid med franskinspirert mat- og drikkemeny. Åpent fra 16.00 hver dag hele uka. Spiller ofte indierock, men har jazz-tema på onsdager, og arrangerer en veldig populær quiz hver tirsdag klokka 19.00.

Daglighallen: Eget mikrobryggeri og fotballpub. Åpent hver dag med varierende åpningstider (med tanke på fotballkampvisninger), og har ekstra fokus på spesialøl.

Klubben: Her står kultur i sentrum. I ukedager arrangeres det blant annet debatter, temakvelder og foredrag, i tillegg til at det brukes som konsertlokale.

Storsalen: her arrangeres konserter, Samfundsmøter, debatter og disko. Følg med på programmet på samfundet.no.

Lyche (før klokka 22.00 i helgene): Restaurant og bar.

- I tillegg har vi et konsertlokale, kalt Knaus, med gratiskonsert hver fredag og lørdag klokka 23.59, sier Wahl.

Samfundet er det ikoniske røde bygget som du finner i Elgeseter gate 1.

Nattergalen Bar & Kjøkken/Jesper Nattmann

På fredager og lørdager er det 18-års aldersgrense både oppe i lounge-lokalet og nede i kjelleren. Avdelingen oppe heter Nattergalen, og delen nede i kjelleren kalles Jesper Nattmann.

- Det er diskotek med dansing nede i kjelleren. Oppe er det mer loungestemning, forklarer styreleder Kenan Tahtaci.

Nede er det DJ som gjerne spiller elektronisk dansemusikk, house, pop og litt hip hop.

- På tirsdager har vi også en populær studentquiz, og her er også aldersgrensen 18 år, forteller Tahtaci.

Den kombinerte restauranten og uteplassen finner du i Olav Tryggvasons gate 33.

