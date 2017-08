Er dette Trondheims beste uteservering?

Hva slags stemning finner man ved restaurantene i byen, og hva står på menyen? Trd.by har testet noen av Trondheims populære uteserveringer, hvor du kan nyte siste del av sensommeren. Finner du noe som frister? Vår anmelder mener at dette er noen av restaurantene i byen som har det lille ekstra.

Bakgården

Kjøpmannsgata 40

Bakgården har valgt navnet sitt med rette, for i tillegg til selve restauranten har stedet en sjarmerende uteservering i nettopp bakgården. Uteserveringen ligger midt i det som tidligere ble kalt Jenssengården, som blant annet har huset Trondhjems Børs.

Det er tett mellom de store parasollene, teppene og varmelampene, så her går det an å sitte lunt på uforutsigbare trøndersommerdager og kjølige høstkvelder.

Maten er det heller ikke noe å si på, spanske smaker laget på trønderske råvarer. Oster fra Røros og Hitra, trøndersk vilt og spekemat, grønnsaker fra Frosta og kylling fra Ytterøy er bare noen eksempler. Og brødet med aiolien som serveres ved siden av er bare helt fantastisk.

Ladekaia

Leiv Erikssons veg 42

I fjor åpnet Ladekaia i et gammelt ammunisjonslager fra krigens dager, på nettopp ladekaia. Stedet, som er bygget på dugnadsånd og velvilje, ble umiddelbart en stor suksess, mye takket være den gunstige plasseringen langs Ladestien. Den ujålete menyen i det som kanskje er byens kuleste lokaler har lokket til seg flere turgåere og andre besøkende.

Det er god plass på uteserveringen, med ca 150 sitteplasser, noe som seg hør og bør når man er et sesongåpent spisested.

Her kan man nyte stedets beryktede kjøttsuppe, rocka smørbrød, bakst eller softis under måkeskrik og glitrende vann. Hva mer kan man be om en varm sommerdag?

Cowsea

Ferjemannsveien 12

Javisst er det hyggelig å ta et glass på solsiden når sola steker eller en matbit fra det store utvalget spisesteder, men det kan fort være fullt og masete langs rekka. Da finnes det et godt alternativ bare et steinkast unna, nemlig hos Cowsea i Adressahuset ved Bakke bru.

Uteserveringen er innglasset ved Nidelvens bredd og kan dekkes med tak og varmes med varmelamper om trøndersommeren skulle være vrang. Ellers gjør den gode beliggenheten at uteserveringen har sol fra tidlig morgen til sen kveld på godværsdager.

Cowsea kombinerer det beste fra to verdener, nemlig burger og sushi, og gjerne på samme tallerken om du vil. Menyen er lang og det samme er barkartet. Hett tips: Her får du sannsynligvis en av byens beste søtpotet fries.

Kalas & Canasta

Nedre Bakklandet 5

Regn eller sol, det er alltid liv på Bakklandet, enten det er innfødte eller skuelystne turister som fyller de brosteinsbelagte gatene. Som regel er det en god blanding.

I byens kanskje koseligste gate ligger også noen av byens koseligste uteserveringer. En av dem er Kalas & Canasta. Kyllingsalat, fiskesuppe og blåskjell smaker ekstra godt til lunsj når den inntas i slike historiske omgivelser med 300 år gammel trehusbebyggelse.

Det er mindre enn 10 bord langs fortauskanten utenfor Kalas, men det er god mat og god stemning. Og skulle været være kranglete har man varme pledd og markiser å hjelpe seg med.

Astrum Grill & Raw Bar

Brattørkaia 1

På toppen av et hotell med kanskje Trondheims beste utsikt ligger en skybar med uteserveringer.

Tar du heisen opp til niende hos Clarion Hotel & Congress på Brattøra, kan du spasere rett inn i baren, plukke med deg noe forfriskende i glasset og sette deg ut på takterrassen. Her kan du synke ned i digge sofasenger og ha utsikt over store deler av byen eller bort til Fosenalpene om ikke gigantiske cruiseskip vil det annerledes. Noe som i seg selv også kan være et fascinerende skue.

Toppetasjen på hotellet huser også en restaurant med en meny med lokal mat komponert av ingen ringere enn den tidligere Maeemo-kokken Daniel Franzen.

Søstrene Karlsen

TMV-kaia 25

Det er vanskelig å skrive om byens beste uteserveringer uten å ta med gullrekka på Solsiden. Langs elva er det god stemning og mye folk stort sett hele året, og du kan velge mellom over 10 ulike serveringssteder. Likevel er det ett sted som skiller seg fra de andre.

Over uteserveringen hos Søstrene Karlsen henger det rosa lyslenker, skulle du bli kald kan du varme deg på rosa pledd mens du sitter ved et bord med rosa bordpynt. Ok, det høres kanskje litt mye ut, men det er ikke det, og alt er faktisk ikke rosa. Innredningen på uteserveringen gir den rause plassen et lunt preg, og kombinert med varmelamper kommer du heller ikke til å fryse her, regnet stoppes effektivt med tak som kan åpnes og lukkes. Her kan man sitte hele året.

Menyen er raus og ujålete, og lunsjmenyen kan spesielt anbefales. Her er det retter for enhver smak med fokus på lokale råvarer.

Tulla Fischer

Kongens gate 8

På hjørnet av Kongens gate og Nordre ligger Tulla Fischer nærmest i hjertet av byen. Har du lyst til å innta lunsj, pizza eller bare et glass med yrende folkeliv rundt deg, er dette stedet. Når du er ferdig er det kort vei til resten av byens fasiliteter.

Tulla Fischer er en stor restaurant med god plass på uteserveringen. Området er dekket av parasoller og det er tett mellom varmelampene. Ingen grunn til å flykte inn selv om trønderhøsten skulle vise seg fra en dårlig side.

Selv om pizza er en stor del av menyen på stedet, er det verdt å prøve en av de digge sandwichene eller salatene. Du får også hamburgere og pasta i tillegg til et knippe hovedretter.

Lian restaurant

Lianveien 36

I den motsatte enden av sentralt finner vi Lian Restaurant. For å komme deg hit, må du ta trikken til endestasjonen Lian eller kjøre selv. Alternativt kommer du deg hit via en av bymarkas mange turstier. Men ikke la deg skremme av det, restauranten er garantert verdt turen. Restauranten har åpent onsdager og søndager. Resten av uka leies lokalet ut til andre sammenkomster.

Uteserveringen på Lian er ikke så stor, men fra funkisrotunden på den gamle trønderlåna har du panoramautsikt over Lianvannet, store deler av byen og utenfor. Hit drar du for den rolige friluftsatmosfæren, kortreist mat og når savnet etter mors lapskaus blir for stor.

Ja, for lapskausen du får her skal det godt gjøres å toppe, nam! Den serveres både onsdager og søndager i tillegg til brødbuffét og dagens suppe. På søndager serveres det også ordentlig søndagsmiddag fra buffét.

Har vi glemt din favoritt? Send oss en mail med tips!

