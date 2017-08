Sløtface til UKA

Sløtface og Pom Poko spiller dobbelkonsert 22. oktober i Storsalen på Samfundet.

Sløtface ble startet i 2012 med vokalist Haley Shea, gitarist Tor-Arne Vikingstad, bassist Lasse Lokøy og trommis Halvard Skeie Wiencke. I 2014 fikk de sitt virkelige gjennombrudd med hitsingelen “Angst”, som fikk terningkast 6 av VG og lå et kvart år på P3s spillelister. Til nå har bandet rukket å komme med fire kritikerroste EP-er og en rekke anerkjente singler. 2015 deltok Sløtface i Urørtfinalen, og har de senere årene turnert rundt om i Europa og USA.

Sløtface får med seg det ferske bandet Pom Poko til Storsalen. Til tross for sin korte fartstid i rampelyset, har Pom Poko allerede rukket å gjøre seg bemerket. Bandet deltok i Urørtfinalen 2017, vant Forbildeprisen under årets by:Larm og har spilt på kjente festivalscener som The Great Escape, Øya og Roskilde. I Norge har Pom Poko blitt listet på norsk musikkbransjes “Mest lovende i 2017”, i tillegg til at P3 har lagt sin elsk på bandet.

Fra før er blant andre Future, Lorde, Highasakite, Cashmere Cat og Astrid S sluppet fra festivalprogrammet.

