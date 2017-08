Blomsterkjole, kikkertveske og turban: Slik kler folk seg på Pstereo

Vi tok turen til Pstereo for å se hvordan folk kler seg på festival i år. Der fant vi det meste mellom bohem og fargerik.

Mari (23), student

Hvordan har du kledd deg for årets festival?

- I dag har jeg lyst til å utstråle glede. Når jeg er på festival er noe av det beste jeg vet å se meg rundt og beundre alle som har kledd seg. Poenget er ikke nødvendigvis å pynte seg mest mulig på festival, men bare ha utstrålning. Derfor har jeg i dag valgt å være veldig fargesprakende for å spre glede.

Hva gjør du for å forberede festivalstilen?

- Jeg tenker at det skal være enkelt og bevegelig. Derfor har jeg i dag valgt luftige bukser slik at man slipper å bli svett og ekkel. Toppen min er også gjennomsiktig, som gjør at det blir luftig når man skal danse masse. I tillegg har jeg valgt seilsko fordi jeg bor i seilbåt. Håret syns jeg er litt barnlig, men det er gøy! Man som regel ikke palme på andre enn små barn. Jeg syns det er veldig søtt da!

Hva syns du om festivalmoten i år?

- Den har vært bra! Det er en del eldre folk her som går litt enkelt, så jeg har ikke sett mye crazy enda. Det er en del avslappet stil. Men de yngre er ganske kule og kler seg bra!

Frøy Elisabeth (19), student

Hvordan har du kledd deg for festivalen?

- Veldig blomstrete med gul og grønn og hvit kjole! Den har tre lag og lommer, så det er veldig praktisk. I tillegg har jeg en blondetopp under, som er hvit. Skoene er gamle Doc Martins med hull i sålen, og sokker med blondekant. Jeg har også en gammel kikkertveske som jeg bruker som vanlig veske. Her har jeg lommebok, kjeks og telefon.

Hva gjør du for å forberede festivalstilen?

- Det her er egentlig det jeg har lyst til å gå med til vanlig, men det er alltid litt for fancy. Det passer bedre på festival. Her møter man og ser mennesker: man ser og blir sett, og da er det gøy å kle seg ut. Men jeg er veldig glad i blomster og blonder,m ens andre dager er jeg mer tøff med Weekday-stil.

Hva syns du om festivalmoten i år?

- Jeg er veldig glad i festivalmote fordi folk bryr seg ikke og går med ting de har lyst til å gå med. Jeg gleder meg til å se hva folk har på seg!

Arvid (38), barber

Hvordan har du kledd deg for festivalen?

- Jeg tok på det første jeg fant. Da var det en jakke jeg kjøpte i Amsterdam som lå framme og en Stones-skjorte. Stilen min generelt er kanskje litt annerledes? Jeg liker å kle meg litt rocka og ikke helt «mainstream». Jeg hadde veldig flaks som fant en billig billett til Pstereo i siste liten, så jeg er glad for å være her nå!

Hva syns du om festivalmoten i år?

- Det er veldig mye oppbrettete bukser og bare ankler. Det er litt typisk, men det er kult.

Sandra (26)

Hvordan har du kledd deg for festivalen?

- Litt bohem og rocka kanskje? Jeg tenkte at jeg ikke skulle bli tråkket på tærne, så jeg tok på noen sko som tåler litt. Hvis det blir kalt er den første plassen man ikke vil fryse på tærne. For å forberede festivalstilen har jeg sikkert sjekka yr 20 ganger i dag!

Hva syns du om festivalmoten i år?

- Det er veldig mye kult, og veldig mye forskjellig. Det er det som er artig. Folk tør gjøre mer ut av seg enn vanlig. Jeg tror folk tør å være mer kunstnerisk og frie.

Karianne Lo (29), prosjektleder

Hvordan har du kledd deg for festivalen?

- Jeg har på meg en bukse, Gucci-belte, turban og avslappet skinnskjorte. Ikke minst gode sko! Det er viktig og alfa omega på festival. Man må ha noe litt varmt og så må man pakke en ryggsekk for å ha med seg det man trenger. Man må ikke fryse!

Hva syns du om festivalmoten i år?

- Det ser veldig bra ut, og mye forskjellig. Det er spennende. Det er gøy å se hvordan andre kler seg på festival.

