Anne (19) om sin festivalstil: - jeg liker klær som sjokkerer

Vi har sjekket ut hva folk kler seg i på helgas Pstereo-festival! Her fant vi alt fra glitter til dongerijakke med svaler.

Anne (19)

Hvordan har du kledd deg for årets festival?

- Drømmen min har alltid vært å bli fotografert på festival! Festivalstilen jeg kjører i dag er litt «sparkling» og «casual». Litt 80-talls, men jeg syns at glitter aldri går av moten! Det er nesten så jeg har på en refleksvest så alle kan se meg. Jeg har en veldig fargerik stil og liker å ha på klær som sjokkerer. Jeg ser nok slik ut til vanlig, men generelt må man step up the game på festival!

Hva syns du om festivalmoten i år?

- Jeg var på Roskilde i år, så sammenlignet med der er det et litt lavere nivå. Men der hører jeg om folk som bruker et helt år på å finne ut hva de skal ha på seg på festivalen, så her er det nok mer at man tar på seg det man har. Men jeg tror det er viktig for folk å se kul ut på festival, samtidig som det er innafor å ha på seg behagelig klær.

Lisa (22), student

Hvordan har du kledd deg for festivalen?

- I dag har jeg kledd meg sommerlig fordi været er så bra! Det her er en bukse jeg kjøpte i sommer i Spania, som jeg ikke har fått anledning til å bruke så mye på grunn av dårlig vær. Men i dag kan jeg bruke den! Ellers har jeg på en dongeriskjorte med svaler fra Bik Bok. Under den har jeg en gjennomsiktig genser. Stilen min generelt består av vintage fordi jeg liker gjenbruk.

Hva syns du om festivalmoten i år?

- Jeg har sett flere ting jeg liker veldig godt. Folk er veldig bevisst på hva man seg med på festival. I dag så jeg noen med hvite Levis-jeans. Det ønsker jeg meg også.

Kristin (20), Frisør

Hvordan har du kledd deg for festivalen?

- Nå spør du godt! Kort skjørt med gjennomsiktig langt stoff utenpå. En crop-topp og en mønstrete og hippie- aktig jakke. Jeg trives best i løse klær og mørke farger. Stilen min generelt er mørk, men litt hippie.

Hva syns du om festivalmoten i år?

- Den er variert. Jeg har aldri vært her før, så jeg syns det er dritartig. Jeg har sett de typiske hipsterne med skjorter, opprettede bukser og finsko, noen pønkere, og mange normale. Men de ser jo kjempe bra ut hele gjengen! De ser bra ut fordi folk føler seg komfortabel. Det er hva festival gjør med deg, og jeg elsker det!

Eva (31), lærer

Hvordan har du kledd deg for festivalen?

- Jeg er veldig glad i farger, så det kler jeg meg ofte i. Det ble gult i dag. Jeg liker kombinasjonen av gult og rosa, spesielt den gammelrosa-fargen jeg har på veska. Jeg må også alltid ha noe i håret, enten bånd eller blomster. I tillegg valgte jeg lange øredobber, fordi det tross alt er festival! Da må pynte seg litt ekstra.

Hva syns du om festivalmoten i år?

- Jeg har ikke sett meg mye rundt enda, men det er veldig mye kule stiler her! Jeg savner litt farger. Det er mye dongeri og svart. I det minste er det fint vær så man slipper regnjakka. Det må man utnytte.

Hedda (18), elev ved videregående

Hvordan har du kledd deg for årets festival?

- Jeg tok på noe som passer til både varmt og kjølig vær. Det kan jo bli kaldt utover dagen, så da har jeg på en genser. Klærne er ganske vanlig, men litt kule? De er «casual» i hvert fall. Stilen min generelt er litt hipster-akting, men variert.

