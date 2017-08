Dette gir deg vann i munnen på Pstereo-festivalen

Det skal ikke stå på matutvalget på årets Pstereo. Sju biler og boder stiller med festivalmat, og det meste som selges er både kortreist og økologisk. I tillegg får du kjøpt snacks og kaffe med noe å bite i.

Men hvem lager den aller beste maten? Hvem serverer kjappest? Hvem er billigst? Svaret får du her.

Melt

125 kr for chicken club sandwich

Dette må være den ultimate festivalmaten, en blings i den ene handa og ølen i den andre. Hva mer kan man be om? Chicken club sandwichen er herlig crunchy på utsiden og det er tydelig at den er stekt i ekte smør. Innsiden er raust fylt med ost og kylling. Kyllingen er veldig saftig og mild og god på smak. Hele sandwichen har god fylde og kontrasten mellom sprøtt brød og smeltet ost er perfekt. Likevel hadde det ikke gjort noe med litt grønnsaker inni eller noe mer krydder. Prisen er også litt stiv og det burde vær mulig å kjøpe halve sandwicher. Leveringen var dog upåklagelig, det tok et lite minutt fra bestilling til servering.

Terningkast: 4

Færsk

135 kr for hawaiian poké

Hos Færsk får du kjøpt Hawaiian poké og fish and chips. Vi går for poké, som er en rå fiskesalat. Den består av ris i bunnen og er toppet med råmarinert laks, avocado, mango, agurk, gulrot og syltet rødløk. Salaten serveres under minuttet etter bestilling i en handy boks, som krever to hender for å spise. Risen kunne med fordel vært både mykere og tørrere og laksen kunne hatt mer smak. Og hvor har det blitt av chilimajonesen? Det hadde hevet smaksopplevelsen. Her blir det den syltede rødløken som drar opp helhetsinntrykket. Et pluss er at det er mye laks i boksen og restauranten utfordrer den typiske festivalmaten med dette sunne og lette alternativet.

Terningkast: 4

LES OGSÅ: Slik er du turist i egen by: Vi har testet disse restaurantene

Lysklæt

130 kr for pulled pork

Hos Lysklæt har de godt utvalg av retter, og du kan velge mellom kalveburger, skogssvinburger, bratwürst og pulled pork. Vi velger sistnevnte. Rivegrisen serveres mellom et skikkelig digg brød i selskap med salat og coleslaw. Det er rikelig med kjøtt i retten, men smaken blir litt anonym, slik at coleslawen overdøver noe. Retten får pluss for at den serveres med mye salat. Vi får et veldig bra helhetsinntrykk når vi tar et jafs av alle lagene i burgeren. Alle lagene og strukturene utfyller hverandre perfekt. Maten ble også levert minuttet etter bestilling.

Terningkast: 5

Una autopizzeria

110 kr for pizza salame

Hos Una får du kjøpt den italienske spesialiteten pizza portafoglio, som er sammenbrettet pizza, midt i blinken som festivalmat. Den kommer i tre varianter, hvor vi velger pizza salame med spicy salamipølse. Maten er i hende våre om lag fem minutter etter bestilling, som er i det meste laget i forhold til de andre stedene. Pizzaen har rene gode smaker, med en fyrrig salamie som kribler litt på tunga. Bunnen er akkurat passe tynn og sprø. Pizzaen er lett å like og er et trygt og godt valg.

Terningkast: 4/5

LES OGSÅ:Slik er du turist i egen by: vi har testet segway og trampolinepark

Sot

98 kr for sotburger

Burgerrestauranten Sot er på plass med en bod som selger kullgrillede sotburgere og burgere med blåmuggost. Vi prøver oss på en klassisk sotburger denne gangen. Fire minutter tar det før maten er ferdig, en av testens lengste ventetid. Men hva er dette? Enten har burgeren for stort brød ellers så har brødet for liten burger.. Vi må lete oss fram i brødet for å finne kjøttklumpen. Det er et dårlig tegn. Når det er sagt er burgeren er saftig og god og har digg kullgrillsmak, men det blir rett og slett for mye brød, som gjør det hele til en tørr opplevelse. Synd, for burgeren hadde virkelig potensiale.

Terningkast: 3

Indian Tandoori

159 kr for chicken tikka masala og 40 kr for nanbrød

Enten du velger tikka masala, tandoori, samosatallerken eller vegetargryte hos Indian Tandoori, får du det servert på tallerken, noe som krever at man må sitte for å spise det. Det krever igjen at det er ledig sitteplass i matområdet. Med andre ord er ikke serveringen helt optimalt på festival, og en boks hadde gjort det lettere. Tikka masalaen er godt krydret og god på smak, men vi får bare fire kyllingbiter og masse ris. Med tanke på at dette er testens dyreste rett, blir det dyr ris. Til gjengjeld er nanbrødet rykende ferskt og kommer rett fra ovnen, det trekker opp inntrykket. Vi får også levert maten umiddelbart etter bestilling.

Terningkast: 4

Falafelkompaniet

115 kr for falafelrull

Før vi rekker å dra kortet står vi med en rykende fersk falafelrull med sitron- og curryveganaise i handa. Dette er skikkelig festivalmat. Veldig lett å spise med én hand på farta. Men pass på å beholde papiret rundt rullen, så er du beskyttet mot dressing over hele festivalantrekket. Falaflene er perfekt crispy med god og fyldig smak, det samme er tilbehøret, med curryveganaisen som prikken over i’en. Brødet er herlig stekt med sprø og smakfull overflate. Dette var skikkelig godt, mettende og akkurat passe spicy. Her klaffet alt. Testens vinner.

Terningkast: 5

LES MER:

Dette kan du spise på Pstereo i helga

Tilbake på jobb? Her er lunsjen som gir deg en kickstart på hverdagen!

10 ting du kan gjøre helt gratis i Trondheim