Her kan du kjøpe brukte møbler mens du nyter kaffen

Det foregår en «takeover» på en av Trondheims populære kafeer. Jacobsen & Svart har inngått et samarbeid med Fretex for et mer bærekraftig miljø, hvor de stiller ut brukte møbler og interiørartikler i kafeen som besøkende kan kjøpe. Målet er at folk skal få lettere tilgang til brukte møbler.

- Vi må få ned forbruket og vi må bruke ting lenger. Fretex håndterer varer som allerede finnes, og gir dette lengst mulig levetid. Visjonen vår er å gi folk en grunn til å tro på framtida, sier leder for Fretex Midt-Norge, Tanja Holmen.

Hun mener at både Fretex og Jakobsen & Svart har et samfunnsansvar, og at gjennom samarbeidet er begge parter med på å bygge et bærekraftig samfunn som ikke tærer på naturresurser. Dette er en ny måte for Fretex å få folk til å kjøpe brukt, og de håper å gjøre brukthandel mer synlig når de har plassert møblene i den populære kafeen.

- Konseptet har en enkel forretningsmodell: møbler til salgs har en prislapp, og pengene betales i kafeen, men går til Fretex. Slik får kafeen ny innredning, men mulighet til å bidra til gjenbruk, samtidig som vi når nye kundegrupper.

Konseptet vil vare i to måneder, men Holmen avslører at de allerede planlegger flere prosjekter, og tror at samme typer konsepter vil bli mer vanlig. Holmen mener folk bør kjøpe mer brukt fordi samfunnet i dag er for mye preget av bruk og kast mentaliteten. Hun ønsker å få produkter til å leve lengst mulig, samtidig som de skal kunne gjenvinnes.

Vil gjøre en forskjell i Trondheim

Tony Jacobsen som driver Jacobsen & Svart ønsker å bidra positivt til det lokale miljøet.

- Vi er en kaffebar som ønsker lokal forandring og å styrke gode saker i Trondheim. Dermed vil vi samarbeide på tvers av ulike fag og bedrifter i byen. Vi driver med kaffe, og kan kanskje ikke redde liv, men prøver å ha en positiv innvirkning på lokalmiljøet.

Tradisjonelt kjøper en kaffebar inn møbler, som kastes når de er slitt. Jacobsen ønsker å satse mer bærekraftig og vil heller selge møbler videre.

- Vi syns gjenbruksperspektivet til Fretex er viktig, og ønsker dermed å støtte en organisasjon som prøver å gjøre verden litt bedre, sier han.

