10 ting du kan gjøre i helga

Fredag

Gardens musikk- og drillkompani kommer til Trondheim. 3. gardekompani er den mest kjente avdelingen til Hans Majestets Kongens Garde, og består av Musikktropp og Drilltropp. Har du tid anbefaler vi å møte opp på Torget klokken 14.30 for en spennende oppvisning med rundt 90 gardister. Hvor kult er ikke det?

For filmentusiasten er det flere premierer i helga, og er du av den litt tøffere typen har oppfølgeren til skrekkfilmen Annabelle fra 2014 premiere. Filmen har fått en aldersgrense på 15 år med begrunnelsen "angstskapende stemning, kraftige skrekkeffekter og en blodig drapsskildring". Grøss og gru, tør du?

Synes du skrekkfilm blir litt i skumleste laget, er det heldigvis også premiere på filmer i sjangeren drama og komedie også.

Etter å ha tilbragt de siste 5 årene med å skrive og fremføre låtene sine i Los Angeles, inviterer trønderen Karina Hanssen til release konsert på Byscenen kl. 21.30 sammen med et håndplukket lag av musikere fra USA & Norge.

Lørdag

Har du ikke billett til årets Åge-happening på Sverresborg, eller rett og slett ikke er like stor Åge-entusiast som mange andre, er det flere andre konserter du kan kose deg med i Trondheim. Og best av alt - du trenger ikke bekymre deg for værmeldinga.

Hvordan du bruker Instagram kan avsløre om du er deprimert

Lise Hilmarsen og Sara Brasøy Fjeldvær spiller dobbelkonsert på Kafé Soil på Bakklandet kl. 19.00. De to ungjentene spiller både egenkomponerte låter og eldre klassikere, og utfordrer den moderne pop-kulturen med hver sine særegenheter.

På Kafe Skuret kl. 21.00 kan du høre Paal Flaata, vokalisten i Midnight Choir, framføre låter fra sitt siste album i triologien "Songs Of...."

Er du gira på å sette deg litt mer inn i politikken nå som valgkampen er igang? Miljøpartiet de grønne inviterer til "Pizza med politisk fyll" i partiets lokaler ved Stiftsparken kl. 18.00. Alle er invitert, og en gjennomgang av alle partienes partiprogram vil bli gjort. Selv om du ikke skulle stemme på de grønne er du velkommen, og du får også pizza.

Er du glad i øl? Gikk du glipp av Bryggerifestivalen? Hva med en helaften på E.C. Dahls bryggeri? Klokken 16.00 arrangerer bryggeriet helaften som inkluderer historiefortelling med en øl i hånda, omvisning, smaking/ølkurs med fire smaksprøver. Deretter serveres en fire-retters middag med ulike øl til hver rett.

Søndag

Hver søndag t.o.m. 3. september kan du finne både nye og gamle skatter ho Bryggerekka Bruktmarked i kjøpmannsgata. Markedet er åpen fra 10.00-16.00, kaffe og vafler selges også.

Har du noen gang testet ut SUP-brett? Det er altså da Stand Up Paddling eller brettpadling. Brettet er en slags krysning av surfebrett og kajakk som står og padler på. Det ser kanskje litt rart ut, men er god trening og kjempemorsomt! Trondheimkajakk og GOSUP Trondheim arrangerer introkurs i SUP kl. 15.00 i Theisendammen.

Føler du deg i det litt mer kulturelle hjørnet kan du gå på søndagsomvisning hos Trondheim Kunstmuseum kl. 13.00.

